Спиряков об эмоциях от первого матча Акинфеева в перчатках Spire: «Вы бы меня видели. Я на всю ложу орал»

Евгений Спиряков рассказал об эмоциях от первого матча Игоря Акинфеева в перчатках Spire.

«Впервые Игорь сыграл в Spire Inspire 23 февраля – в Кубке России против «Краснодара». И это была новая волна эмоций.

Мы с Чужим (полузащитник «Амкала» – Sports.ru) смотрели матч в ложе ЦСКА. Игорь вышел на разминку в Spirе, но я не заподозрил, что меня ждет сюрприз. Игорь и на сборах разминался в Inspire, а играл в Nike. Я уже расслабился. И тут в ложе по телевизору показывают Игоря в подтрибунке, а на нем – Spire.

Одно дело, когда их выбрал вратарь Второй лиги, у которого зарплата 30 тысяч рублей. Он рад тому, что ему прислали. Но Игорь может купить полный самолет топовых перчаток. И все равно играет в Spire Inspire», – рассказал Спиряков.

Звезда «Амкала» запустил блог на Sports.ru. Первый пост – о его бренде перчаток, в которых играет Акинфеев