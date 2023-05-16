Спиряков об эмоциях от первого матча Акинфеева в перчатках Spire: «Вы бы меня видели. Я на всю ложу орал»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Краснодар Амкал Евгений Спиряков Антон Чужой Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Спиряков рассказал об эмоциях от первого матча Игоря Акинфеева в перчатках Spire.

«Впервые Игорь сыграл в Spire Inspire 23 февраля – в Кубке России против «Краснодара». И это была новая волна эмоций.

Мы с Чужим (полузащитник «Амкала» – Sports.ru) смотрели матч в ложе ЦСКА. Игорь вышел на разминку в Spirе, но я не заподозрил, что меня ждет сюрприз. Игорь и на сборах разминался в Inspire, а играл в Nike. Я уже расслабился. И тут в ложе по телевизору показывают Игоря в подтрибунке, а на нем – Spire.

Одно дело, когда их выбрал вратарь Второй лиги, у которого зарплата 30 тысяч рублей. Он рад тому, что ему прислали. Но Игорь может купить полный самолет топовых перчаток. И все равно играет в Spire Inspire», – рассказал Спиряков.

Звезда «Амкала» запустил блог на Sports.ru. Первый пост – о его бренде перчаток, в которых играет Акинфеев

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10 комментариев

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griphon
Долго ещё будете клепать новости с неприкрытой рекламой этого бренда, спортс?
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Кеша
Молодежные понты! Яшин, Хомич, Пшеничников, Кавазашвили, Рудаков играли в перчатках «Красный пролетарий» , а Яшин взял Золотой мяч. А Акинфеев показал , что он нормальный мужик и не мажор .
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ПравдоРуб
Третий день читаю рекламы уэто бренда, может хватит?
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Гамарджоба Генацвале
Спиряков Спортсу за рекламу заплатил?
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Денис Поляков
Здесь можно теги в игнор ставить?
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Олег_Пенза
Что-то много текста в последнее время про Spire))
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Сергей Жарковский
Перчатки... лучше бы вспомнил ногу Акинфеева, а ты перчатки!
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Олег_Пенза
4 абзаца и 6 упоминаний Spire)).
Спортс, ты можешь больше!))
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Mega• Battman
те кто пишет эту новость, не надо тут рекламировать перчатки. тут в основном диванные эксперты, школьники, умственно осталые(ригоберг, Климов, qwerty, должун) и любители футбола, им не нужна перчатка.
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shishovv
Не берите это г.но
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