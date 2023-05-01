Станос о составе «Сахалинца»: «Я рядом с полем во Второй лиге реже находился, чем ваши футболисты там играли!»

Теги Александр Шешуков Владимир Гранат Вторая лига Ренат Васиченко Winline Медиалига ФК Деньги Родина Медиа Николай Осипов «STANOS» Стас Малиев «T-Killah» Александр Тарасов МФК Сахалинец Медиафутбол

Станос недоволен участием игроков профессионального «Сахалинца» в матчах Winline Медиалиги.

«Если я сейчас соберу полсостава из игроков ФНЛ и приду к Коле Осипову с просьбой дать им медийный статус, он ответит: «Забирай их и ######## отсюда». А у вас [«Сахалинца»] это как-то прокатило.

Я вчера говорил – зачем вообще играет «Родина Медиа»? Надо позвать основную «Родину», пусть играет. У них есть свой Литвин в лице Текилы. И пусть ######## в финалах постоянно эти две команды [«Сахалинец» и «Родина Медиа»]. С удовольствием буду приходить и болеть: один день за первых, другой – за вторых», – сказал президент «Денег».

Нападающий «Сахалинца» Ренат Васиченко в ответ заявил, что уровень игроков команды, за исключением Александра Шешукова и Владимира Граната, – это «20–30 матчей во Второй лиге».

«20–30 матчей во Второй лиге?! Ты на приколе?! Я рядом с полем во Второй лиге реже находился, чем ваши футболисты там играли!» – эмоционально отреагировал на слова Васиченко босс «Денег».

В матче первого тура Медиалиги «Сахалинец» разгромил «Деньги» (4:0).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий