Станос о составе «Сахалинца»: «Я рядом с полем во Второй лиге реже находился, чем ваши футболисты там играли!»

Станос недоволен участием игроков профессионального «Сахалинца» в матчах Winline Медиалиги.

«Если я сейчас соберу полсостава из игроков ФНЛ и приду к с просьбой дать им медийный статус, он ответит: «Забирай их и ######## отсюда». А у вас [«Сахалинца»] это как-то прокатило.

Я вчера говорил – зачем вообще играет « »? Надо позвать основную «Родину», пусть играет. У них есть свой Литвин в лице Текилы. И пусть ######## в финалах постоянно эти две команды [« » и «Родина Медиа»]. С удовольствием буду приходить и болеть: один день за первых, другой – за вторых», – сказал президент «Денег».

Нападающий «Сахалинца» Ренат Васиченко в ответ заявил, что уровень игроков команды, за исключением Александра Шешукова и Владимира Граната, – это «20–30 матчей во Второй лиге».

«20–30 матчей во Второй лиге?! Ты на приколе?! Я рядом с полем во Второй лиге реже находился, чем ваши футболисты там играли!» – эмоционально отреагировал на слова Васиченко босс «Денег».

В матче первого тура «Сахалинец» разгромил « » (4:0).