Сослан о споре с Текилой: «Принимаем вызов! Предлагаю сделать футболки с клубами победителей спора»

Сослан Гатагов согласился на предложение Текилы.

«Александр, мы принимаем вызов! Тем более 4-й тур будет очень жарким.

Предлагаю даже сделать футболки с клубами победителей спора. Специальные, под это событие», – написал президент FC Bus.

FC Bus и « » сыграют в 3-м туре . Встреча состоится 14 мая в 15:00 на стадионе «Москвич».

Текила: «Если Bus побеждает, то мы с Тарасовым и Карякой приходим на матч и болеем за вас! А если мы, то Майами, Володя и Сослан поддерживают «РМ»