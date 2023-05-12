Сослан о споре с Текилой: «Принимаем вызов! Предлагаю сделать футболки с клубами победителей спора»
Сослан Гатагов согласился на предложение Текилы.
«Александр, мы принимаем вызов! Тем более 4-й тур будет очень жарким.
Предлагаю даже сделать футболки с клубами победителей спора. Специальные, под это событие», – написал президент FC Bus.
FC Bus и «Родина Медиа» сыграют в 3-м туре Winline Медиалиги. Встреча состоится 14 мая в 15:00 на стадионе «Москвич».
Текила: «Если Bus побеждает, то мы с Тарасовым и Карякой приходим на матч и болеем за вас! А если мы, то Майами, Володя и Сослан поддерживают «РМ»
Комментарии