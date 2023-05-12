Сослан о споре с Текилой: «Принимаем вызов! Предлагаю сделать футболки с клубами победителей спора»

Теги Сослан Гатагов Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов согласился на предложение Текилы.

«Александр, мы принимаем вызов! Тем более 4-й тур будет очень жарким.

Предлагаю даже сделать футболки с клубами победителей спора. Специальные, под это событие», – написал президент FC Bus.

FC Bus и «Родина Медиа» сыграют в 3-м туре Winline Медиалиги. Встреча состоится 14 мая в 15:00 на стадионе «Москвич».

Текила: «Если Bus побеждает, то мы с Тарасовым и Карякой приходим на матч и болеем за вас! А если мы, то Майами, Володя и Сослан поддерживают «РМ»

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