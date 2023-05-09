«Из Сычева лучшего вратаря сделали – с метра забить не можем». Тарасов о поражении «Родины Медиа»

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Матч ТВ Дмитрий Сычев «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Дмитрий Тарасов рассказал о поражении «Родины Медиа» против 2Drots во 2-м туре Winline МФЛ.

«Мы видим, что у нас есть сложности с тем, что мы не можем забить. С «Матч ТВ» мы почувствовали, что вайб не такой, как в прошлом сезоне. Мы не ржали, а ребята из 2Drots смеялись, что у нас травмы, разногласия – это у нас действительно присутствует.

Нужно анализировать, почему фарт ушел вообще, мы не можем с метра забить, мы из Сычева сегодня сделали лучшего вратаря. 

Абсолютно все в этом виноваты: я, Саша, тренер – все. Надо искать, в чем причина, и выйти из этой ситуации, хотя сейчас очень сложная ситуация в группе», – сказал президент «Родины Медиа».

«Родина Медиа» проиграла 2Drots во втором туре Winline Медиалиги (0:3) и опустилась на последнюю строчку в группе D.

2Drots разгромили «Родину Медиа» в главном матче игрового дня Winline Медиалиги-3

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