Текила: «Если Bus побеждает, то мы с Тарасовым и Карякой приходим на матч и болеем за вас! А если мы, то Майами, Володя и Сослан поддерживают «РМ»
Текила предложил новый спор Сослану Гатагову.
«Если FC Bus обыгрывает нас, то мы с Димой [Тарасовым] и Карякой приходим на следующий матч FC Bus и во всю силу болеем за вас!
Если мы обыгрываем вас, то Олег Майами, Володя XXL и Сослан на следующем матче болеют за «Родину Медиа!»
Есть опция откупиться и отдать 100к, если кто-то не захочет болеть после нашего матча! Гоу?» – сказал президент «Родины Медиа».
FC Bus и «Родина Медиа» сыграют в 3-м туре Winline Медиалиги. Встреча состоится 14 мая в 15:00 на стадионе «Москвич».
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