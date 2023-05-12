Текила: «Если Bus побеждает, то мы с Тарасовым и Карякой приходим на матч и болеем за вас! А если мы, то Майами, Володя и Сослан поддерживают «РМ»

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка Сослан Гатагов Winline Медиалига Родина Медиа Олег Майами «Володя XXL» Владимир Горяинов «T-Killah» Александр Тарасов FC Bus Медиафутбол

Текила предложил новый спор Сослану Гатагову.

«Если FC Bus обыгрывает нас, то мы с Димой [Тарасовым] и Карякой приходим на следующий матч FC Bus и во всю силу болеем за вас!

Если мы обыгрываем вас, то Олег Майами, Володя XXL и Сослан на следующем матче болеют за «Родину Медиа!»

Есть опция откупиться и отдать 100к, если кто-то не захочет болеть после нашего матча! Гоу?» – сказал президент «Родины Медиа».

FC Bus и «Родина Медиа» сыграют в 3-м туре Winline Медиалиги. Встреча состоится 14 мая в 15:00 на стадионе «Москвич».

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