«Динамо» может провести товарищеский матч с победителем МКС-2023

Теги ВТБ Арена Динамо Москва Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити Медиафутбол

«Динамо» может сыграть с командой-победительницей МКС-2023.

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.

Скорее всего, это случится не сразу после турнира, а осенью во время паузы на матчи сборных, так как уже в июле стартует новый сезон РПЛ.

Возможно, состав «Динамо» дополнит кто-то из медийных персон.

Ранее сообщалось, что «Динамо» примет активное участие в проведении МКС, а финал турнира может пройти на «ВТБ Арене».

Московский Кубок Селебрити – ежегодный медиафутбольный турнир, организованный Германом Эль Класико.

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7 комментариев

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Мистер Уайт
МКС - международная космическая станция; думал, с кацманавтами играть будут.
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Кеша
«А может не надо ? Надо Федя , надо!» Я от Акрона отойти не могу. Хотите , чтобы над нами еще полгода смеялись ?
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Кирилл Польский
Динамо все играется в подростковую ерунду. Опять придут 10+ тыщ детей на блогеров, всякие Жени Медведевы и Егоры Криды разогреют все это, ЦУМ, ГУМ, все дела. Сева Терлецкий и компания обоссутся кипятком, как это круто. А потом смотришь на таблицу, и снова Динамо чего - то не хватило. И Факелу дома сливают в самый вроде бы ответственный момент. И так уже почти 30 лет. Ну и ладно. Зато я блогерами сыграют. Вау!
+3
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FCDM
Ну вот, как раз соперник по силам будет. Наверное тут то должны уж победить.
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justbored
Дно ещё не пробито, парни.
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