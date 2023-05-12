«Динамо» может провести товарищеский матч с победителем МКС-2023
«Динамо» может сыграть с командой-победительницей МКС-2023.
Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.
Скорее всего, это случится не сразу после турнира, а осенью во время паузы на матчи сборных, так как уже в июле стартует новый сезон РПЛ.
Возможно, состав «Динамо» дополнит кто-то из медийных персон.
Ранее сообщалось, что «Динамо» примет активное участие в проведении МКС, а финал турнира может пройти на «ВТБ Арене».
Московский Кубок Селебрити – ежегодный медиафутбольный турнир, организованный Германом Эль Класико.
7 комментариев