«Динамо» может провести товарищеский матч с победителем МКС-2023

«Динамо» может сыграть с командой-победительницей МКС-2023.

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Севастиан Терлецкий.

Скорее всего, это случится не сразу после турнира, а осенью во время паузы на матчи сборных, так как уже в июле стартует новый сезон РПЛ.

Возможно, состав «Динамо» дополнит кто-то из медийных персон.

Ранее сообщалось, что «Динамо» примет активное участие в проведении МКС, а финал турнира может пройти на «ВТБ Арене».

– ежегодный медиафутбольный турнир, организованный Германом Эль Класико.