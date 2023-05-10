Главный тренер ФК «Деньги» Михалыч покинул команду
Андрей Макаров ушел из ФК «Деньги» .
В 1-м туре Winline Медиалиги «Деньги» проиграли «Сахалинцу» (0:4), во 2-м – сыграли вничью с «Дружиной» (2:2).
Во время матча с командой Егора Дружинина президент команды Станос и тренер Михалыч повздорили прямо по ходу игры.
И. о. главного тренера «Денег» станет Андрей Семенчук. Ранее он занимал должность играющего тренера и помогал Макарову.
Михалыч принял команду в конце сентября 2022-го. Это произошло после отъезда Нечая из России.
В дебютном сезоне в Медиалиге «Деньги» дошли до полуфинала.
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