Главный тренер ФК «Деньги» Михалыч покинул команду

Теги Андрей Семенчук Winline Медиалига ФК Деньги «STANOS» Стас Малиев трансферы Дружина МФК Сахалинец Андрей Макаров Медиафутбол

Андрей Макаров ушел из ФК «Деньги» .

В 1-м туре Winline Медиалиги «Деньги» проиграли «Сахалинцу» (0:4), во 2-м – сыграли вничью с «Дружиной» (2:2).

Во время матча с командой Егора Дружинина президент команды Станос и тренер Михалыч повздорили прямо по ходу игры.

И. о. главного тренера «Денег» станет Андрей Семенчук. Ранее он занимал должность играющего тренера и помогал Макарову.

Михалыч принял команду в конце сентября 2022-го. Это произошло после отъезда Нечая из России.

В дебютном сезоне в Медиалиге «Деньги» дошли до полуфинала.

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3 комментария

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Sergeev55
Команда Дружинина из танцев?
😉😉😉
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Александр Смирнов
из всех перечисленных кличек и фамилий только одна знакомая - Егор Дружинин...
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Юлия Закаблукова
За деньги да, за деньги да
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