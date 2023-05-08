Станос о ФК «Деньги»: «Мы играем с «Дружиной» – как моя команда может сидеть в обороне?»

Станос недоволен игрой ФК «Деньги» в матче 2-го тура Winline Медиалиги с «Дружиной».

– Второй матч в группе без победы. Как думаешь, почему?

– Слушай, если по первому матчу можно говорить про уровень подготовки, то по второму... Я уже в раздевалке сказал, что не допущу, чтобы мне кто-то сказал, что «Дружина» была сильнее или что-то такое. Не могу сказать, что у «Дружины» состав был сильнее.

Возможно, это не так, но я просто не знаю футболистов, кто у них играет. Сейчас приду и посмотрю их состав. Мне даже интересно. По крайней мере, их состав вчера в ФНЛ-2 не играл. У меня нет объяснений по поводу сегодняшнего бардака.

– Ты в конце повздорил с Михалычем. Ты был недоволен, что сидите в обороне с «Дружиной»?

– Да, мне непонятно, как моя команда может сидеть в обороне при ничейном счете. Даже если бы мы выигрывали, это #####! Мы сидим в обороне?! Я не хочу платить за аренду полей, где вы тренируетесь.

Мы просто тренируемся, чтобы сидеть в обороне? Я не хочу видеть такую игру своей команды. Какая оборона? Именно в этом был мой вопрос. Как будто тренеры своим молчанием это не порицают. У нас будет разговор с тренерами и с командой.

Ладно, когда ты закопался от «Амкала», 2Drots, «Сахалинца», но мы играем с «Дружиной»! Идите вперед, попытайтесь забить. У меня было ощущение, что для моей команды главное было не пропустить. Забейте больше, чем пропустите.

Понятно, что я это сейчас не по-футбольному говорю. Где характер? Меня разрывало от того, что счет 2:2, он явно нас не устраивает, а мы просто доигрываем матч, – сказал президент «Денег» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

В матче 2-го тура МФЛ « » сыграли вничью с «Дружиной» (2:2).