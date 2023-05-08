«Оказывается, на Алана до сих пор не пошита форма». Станос о голкипере

Теги Антон Дыбусть Winline Медиалига ФК Деньги Алан «STANOS» Стас Малиев Дружина Медиафутбол

Станос объяснил, почему Алан не сыграл в матче с «Дружиной».

Алан сегодня был на бровке, почему он не вышел на поле?

– По Алану вообще комедия. Он сегодня был в заявке, я знал это еще вчера. Думал, что у него будет возможность выйти, хотя не знаю, сколько у него было тренировок. Он сейчас мало посещает тренировки, я это без контроля оставил.

Оказывается, на Алана до сих пор не пошита форма! В форму, которая у нас была, он не влез. Мы делали примерно по Дыбе, а Алан помассивнее. Мы заказали новую, а нам сказали, что ближайшая доставка через 20 с лишним дней.

И сегодня я сказал, чтобы мы купили не как у нас форму, а хоть какую-то по его размеру. Когда человек в заявке, он мог хотя бы выйти на поле. Сегодня он тупо не смог выйти, потому что у него не было комплекта формы, – рассказал президент «Денег» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Алан присоединился к «Деньгам» в апреле 2023-го перед стартом Winline Медиалиги-3.

В матче 2-го тура МФЛ «Деньги» сыграли вничью с «Дружиной» (2:2).

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