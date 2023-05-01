Уткин об угрозах «НК» в адрес Чужого: «Что происходит на стадионе – остается на стадионе. Это честно. Если нет, тогда вы как менты. С кем сила, тот и прав»

Василий Уткин прокомментировал выходку Чужого.

Полузащитник «Амкала» показал футболку ЦСКА трибуне фанатов « ».

«О Чужом и его перфомансе. С прицелом на будущее. Ребят! Вот мы, «Эгриси», тихая скромная команда, не народная (с «Народной» в субботу сыграем), но вот укреплялись, новых игроков брали. Честно – не проверяли на ай-кью. Берем, кто в футбол играет.

Мало ли, кто что выкинет. Мои парни в этом смысле меня порой удивляют. Не всем понятное правило футбола – что происходит на стадионе, должно остаться на стадионе. Это честно. Кто матерно поет с трибун – ребята, вам палец в ответ. Это честно. Это остается на арене.

У нас следующая игра с «Народной командой». Парни – айда любой перфоманс. Пойте, пляшите, по матушке шлите. Что хотите, делайте. Взамен – любое же и выслушайте. И все останется на стадионе. До свистка. Если нет…

Если нет, ну, тогда вы как менты. С кем сила, тот и прав. Вы такие? Вы как менты? Давайте все ж по-людски. Что было или будет на стадионе – остается на стадионе. После игры обнимемся», – написал глава « ».

Болельщики «Народной командой» грозились применить физическое насилие к Антону Чужому после матча 1-го тура Winline Медиалиги.