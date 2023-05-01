Уткин об угрозах «НК» в адрес Чужого: «Что происходит на стадионе – остается на стадионе. Это честно. Если нет, тогда вы как менты. С кем сила, тот и прав»

Теги Василий Уткин Эгриси Амкал Антон Чужой Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Василий Уткин прокомментировал выходку Чужого.

Полузащитник «Амкала» показал футболку ЦСКА трибуне фанатов «Народной Команды».

«О Чужом и его перфомансе. С прицелом на будущее. Ребят! Вот мы, «Эгриси», тихая скромная команда, не народная (с «Народной» в субботу сыграем), но вот укреплялись, новых игроков брали. Честно – не проверяли на ай-кью. Берем, кто в футбол играет.

Мало ли, кто что выкинет. Мои парни в этом смысле меня порой удивляют. Не всем понятное правило футбола – что происходит на стадионе, должно остаться на стадионе. Это честно. Кто матерно поет с трибун – ребята, вам палец в ответ. Это честно. Это остается на арене.

У нас следующая игра с «Народной командой». Парни – айда любой перфоманс. Пойте, пляшите, по матушке шлите. Что хотите, делайте. Взамен – любое же и выслушайте. И все останется на стадионе. До свистка. Если нет…

Если нет, ну, тогда вы как менты. С кем сила, тот и прав. Вы такие? Вы как менты? Давайте все ж по-людски. Что было или будет на стадионе – остается на стадионе. После игры обнимемся», – написал глава «Эгриси».

Болельщики «Народной командой» грозились применить физическое насилие к Антону Чужому после матча 1-го тура Winline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий