Уткин о форварде 2Drots Крапе: «Если он трижды подряд выйдет в РПЛ, я пойму, что лига в заднице»
Василий Уткин не верит, что Даниил Крапивников попадет в РПЛ.
«Если Крап в течение трех лет выйдет трижды подряд в основе клуба РПЛ, я пойму, что РПЛ в заднице.
Получится, прости господи – краповая задница», – написал президент «Эгриси».
Ранее Крапивников заявил, что у него есть все шансы заиграть в РПЛ.
Дай Бог, дай Бог..."
хф Ликвидация
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слава богу Васе, значит ещё не в васиной заднице...