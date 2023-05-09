Уткин о форварде 2Drots Крапе: «Если он трижды подряд выйдет в РПЛ, я пойму, что лига в заднице»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Василий Уткин не верит, что Даниил Крапивников попадет в РПЛ.

«Если Крап в течение трех лет выйдет трижды подряд в основе клуба РПЛ, я пойму, что РПЛ в заднице.

Получится, прости господи – краповая задница», – написал президент «Эгриси».

Ранее Крапивников заявил, что у него есть все шансы заиграть в РПЛ.

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9 комментариев

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Игорь Пичугин
Ответ Михаил1970
Писаревский же играет, хотя раньше играл в турнирах уровня медиалиги. Не Крапивников конкретно, но кто-то может и заиграть.
Например Прокоп, легенда Ботева!
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Valentin Grabenovsky
точнее, в ещё более глубокой заднице
+5
-2
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Михаил1970
Писаревский же играет, хотя раньше играл в турнирах уровня медиалиги. Не Крапивников конкретно, но кто-то может и заиграть.
+3
-2
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Abriel
зочем это тута?
+2
-2
0
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AIBOLIT66
"Как думаешь , американцы бросят бомбу на нас?
Дай Бог, дай Бог..."
хф Ликвидация
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слава богу Васе, значит ещё не в васиной заднице...
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Muni Klar
он даже в медиалиге по-моему не постоянно играет, какой РПЛ???
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Nick Crosier
Обеликс правильно все сказал.
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