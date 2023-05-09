Уткин о форварде 2Drots Крапе: «Если он трижды подряд выйдет в РПЛ, я пойму, что лига в заднице»

Василий Уткин не верит, что Даниил Крапивников попадет в РПЛ.

«Если Крап в течение трех лет выйдет трижды подряд в основе клуба РПЛ, я пойму, что РПЛ в заднице.

Получится, прости господи – краповая задница», – написал президент «Эгриси».

Ранее Крапивников заявил, что у него есть все шансы заиграть в РПЛ.