Арбитр Жилинский: «На Медиалиге есть Дэн Безопасность – за ним, как за стеной. А на МКС стоят дети»

Дмитрий Жилинский рассказал, будет ли он работать на матчах МКС.

«На Медиалиге есть Дэн Безопасность, к нему по-разному относятся, но за ним, как за каменной стеной, ты чувствуешь, что никто не перейдет грань. У Германа (президент «Амкала» – Sports.ru) на МКС стоят дети, которых позвали охранять судей.

Допустим, передо мной стоит Станос (президент «Денег» – Sports.ru) и его армия, а тут помощники куда-то исчезли. Можете называть меня очкошником, но это здравый смысл во мне говорит.

Но не удивлюсь, если Герман предложит нормальные финансы, а я переступлю через себя и пойду судить», – сказал Жилинский.