Василий Уткин: «Такие парни, как Крап, Володя этот с большим размером – они словно по наклонной катятся. Слава и известность стали их проблемой»

Василий Уткин отреагировал на высказывания Крапа об участии в тренировке «Титана».

«Все строго по старинной поговорке: где салабон, там несчастье. Человек становится ходячей проблемой, просто из тех, что на бильярдном столе лужу говна найдут и в нее с удовольствием сядут.

А объясняется все просто: медийность – это круто, но на самом деле это в первую очередь ответственность. Тебя везде могут узнать, сфотографировать, мало того – и спровоцировать, и тогда от тебя проще избавиться, чем решать одну проблему за другой.

Вы же замечали – такие парни, как Крап, Володя этот с большим размером – они словно по наклонной катятся. Их слава, их известность стала их проблемой», – написал глава « ».

Тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды

Крап: «Это моя вина. Я нарушаю правила 2Drots, когда тренируюсь с другой командой»