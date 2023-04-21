Василий Уткин: «Такие парни, как Крап, Володя этот с большим размером – они словно по наклонной катятся. Слава и известность стали их проблемой»

Теги Василий Уткин Эгриси 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников «Володя XXL» Владимир Горяинов Медиафутбол

Василий Уткин отреагировал на высказывания Крапа об участии в тренировке «Титана».

«Все строго по старинной поговорке: где салабон, там несчастье. Человек становится ходячей проблемой, просто из тех, что на бильярдном столе лужу говна найдут и в нее с удовольствием сядут.

А объясняется все просто: медийность – это круто, но на самом деле это в первую очередь ответственность. Тебя везде могут узнать, сфотографировать, мало того – и спровоцировать, и тогда от тебя проще избавиться, чем решать одну проблему за другой.

Вы же замечали – такие парни, как Крап, Володя этот с большим размером – они словно по наклонной катятся. Их слава, их известность стала их проблемой», – написал глава «Эгриси». 

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4 комментария

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Gornostaev
Кто все эти люди и откуда их знает Вася?!
Напомнило: Здесь все — Никита, Стас, Гена, Turbo и Дюша Метёлкин 😂😂😂...
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prus_3
Кто эти никому не известные знаменитости? Пацанов зачем-то сфотографировали и теперь будут избавляться. Вася, тебе надо срочно в полицию обращаться, а не заметочки в телеграмм постить!
+1
0
+1
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sdds sdsd
Ответ Gornostaev
Кто все эти люди и откуда их знает Вася?! Напомнило: Здесь все — Никита, Стас, Гена, Turbo и Дюша Метёлкин 😂😂😂...
Так он сам в медиафутбольном мусоре участвует с Эгриси
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