Отстраненный игрок 2Drots Крап об РПЛ: «У меня есть шансы заиграть там. Уверен в себе»

Теги премьер-лига Россия 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников «Володя XXL» Владимир Горяинов ЛФК «Титан» FC Bus Медиафутбол

Даниил Крапивников уверен, что он в ближайшее время может попасть в РПЛ.

«Идея с Володей XXL «Путь в РПЛ» находится в разработке. К плей-офф что-то выпустим.

У меня есть шансы заиграть в РПЛ. Если я наберу форму, буду постоянно играть, у меня есть все шансы для этого – я уверен в себе. 

Все через год может поменяться, все может быть. Я буду просто тренироваться и идти к своей мечте», – заявил форвард 2Drots.

Ранее главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов отстранил форварда на две игры в Winline Медиалиге за тренировку с другим медиафутбольным клубом – «Титаном».

За игрока поручились президенты клуба, которые лично заплатят Кузнецову 1 млн рублей в случае любого нарушения дисциплины Крапивниковым. Даниил при этом покинет 2Drots.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Crosier
Невероятные истории,о которых трудно молчать.
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Barskiy
В медиалиге что, можно курить или грибы?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
нет, нету шансов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abriel
хто эта?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
В Фифу переиграл!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лубянский
Им там перед интервью по дорожке дают что-ли? Иначе откуда они такие уверенные,поезд ушёл, во второй лиге пробуйте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Скорее самоуверен нежели чем уверен. Юношеский максимализм. Во второй себя попробуй сначала пару сезончиков. Про первую и говорить не приходится. Там ещё сложнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Ответ Pol Barskiy
В медиалиге что, можно курить или грибы?
если в премьер-лиге можно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий