Отстраненный игрок 2Drots Крап об РПЛ: «У меня есть шансы заиграть там. Уверен в себе»

Даниил Крапивников уверен, что он в ближайшее время может попасть в РПЛ.

«Идея с Володей XXL «Путь в РПЛ» находится в разработке. К плей-офф что-то выпустим.

У меня есть шансы заиграть в РПЛ. Если я наберу форму, буду постоянно играть, у меня есть все шансы для этого – я уверен в себе.

Все через год может поменяться, все может быть. Я буду просто тренироваться и идти к своей мечте», – заявил форвард 2Drots.

Ранее главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов отстранил форварда на две игры в Winline Медиалиге за тренировку с другим медиафутбольным клубом – «Титаном».

За игрока поручились президенты клуба, которые лично заплатят Кузнецову 1 млн рублей в случае любого нарушения дисциплины Крапивниковым. Даниил при этом покинет 2Drots.