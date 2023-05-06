«Бей Беги» и 2Drots выиграли челленджи на штрафные
Winline Медиалига опубликовала итоги челленджей в группах C и D.
Футболисты соревновались за очко в турнирной таблице. Также лига ввела новое правило, согласно которому команда, занявшая последнее место в челлендже, лишается определенной части потенциального гонорара за медийную активность.
Победителем первого челленджа на точность штрафных ударов в группе C стал хавбек «Бей Беги» Ника Пилиев. Он принес своей команде одно очко в таблице.
Последнее место занял Табриз Мирзоалиев из «БроукБойз». Он прокрутил колесо, которое показало, что его команда не потеряет денег за рейтинг медийной активности.
В группе D челлендж на штрафные выиграл полузащитник 2Drots Слон.
Последнее место у Дорджи Комушева из «Матч ТВ». После лотереи стало известно, что из премии за медийную активность с команды будет удержано 30 тысяч рублей.
1 комментарий