«Бей Беги» и 2Drots выиграли челленджи на штрафные

Winline Медиалига опубликовала итоги челленджей в группах C и D.

Футболисты соревновались за очко в турнирной таблице. Также лига ввела новое правило, согласно которому команда, занявшая последнее место в челлендже, лишается определенной части потенциального гонорара за медийную активность.

Победителем первого челленджа на точность штрафных ударов в группе C стал хавбек «Бей Беги» Ника Пилиев. Он принес своей команде одно очко в таблице.

Последнее место занял Табриз Мирзоалиев из «БроукБойз». Он прокрутил колесо, которое показало, что его команда не потеряет денег за рейтинг медийной активности.

В группе D челлендж на штрафные выиграл полузащитник 2Drots Слон.

Последнее место у Дорджи Комушева из «Матч ТВ». После лотереи стало известно, что из премии за медийную активность с команды будет удержано 30 тысяч рублей.