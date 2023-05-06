«Бей Беги» и 2Drots выиграли челленджи на штрафные

Теги «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Родина Медиа Бей Беги Fight Nights Матч ТВ ЛФК «Титан» FC Bus Медиафутбол

Winline Медиалига опубликовала итоги челленджей в группах C и D.

Футболисты соревновались за очко в турнирной таблице. Также лига ввела новое правило, согласно которому команда, занявшая последнее место в челлендже, лишается определенной части потенциального гонорара за медийную активность.

Победителем первого челленджа на точность штрафных ударов в группе C стал хавбек «Бей Беги» Ника Пилиев. Он принес своей команде одно очко в таблице.

Последнее место занял Табриз Мирзоалиев из «БроукБойз». Он прокрутил колесо, которое показало, что его команда не потеряет денег за рейтинг медийной активности.

В группе D челлендж на штрафные выиграл полузащитник 2Drots Слон.

Последнее место у Дорджи Комушева из «Матч ТВ». После лотереи стало известно, что из премии за медийную активность с команды будет удержано 30 тысяч рублей.

1 комментарий

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aliev.islam.1976@icloud.com
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