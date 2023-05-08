Сибскана высказался после поражения «Амкала» от GOATS в матче 2-го тура Winline Медиалиги.

– Два поражения, не лучший результат для «Амкала», какие у тебя сейчас эмоции?

– Обычная история. Отличный челлендж – начинать со дна и подниматься потихонечку. Я не воспринимаю это как провал, просто такая тернистая дорожка выдалась. Пошли обходными путями.

Все идет в копилочку: что не залетело здесь, залетит дальше. Для меня все абсолютно очевидно. Не буду плакаться, что нам не повезло. Мы играли в хороший футбол – это главное. Дальше посмотрим.

– Проблема в реализации?

– Думаю, нет. Мы выглядели посильнее, но мастерство ребят из «Козлов» позволяет весь тайм защищаться, но выиграть матч. Им респект. По футбольному матч был неплохой.

– Что с форвардами?

– Лучше к ним подходить. Для меня они просто копят ману для более важных голов. В целом, я сегодня смотрел, Карат сыграл топово. Если не брать нереализованные моменты, но грамотный выбор позиции, дриблинг, даже подкаты в обороне – все было топ.

Карат сыграл круто, просто голов не хватило для нас. Это просто дело наживное. Опускаясь ниже на поле, он поддерживает дух в команде. Кстати, он толкнул пару фраз в перерывчике. Каратом я доволен.

– Не кажется, что сейчас нет лидеров на поле?

– Почему? Лидеры есть. Просто когда поражения, не так на этом акцентируется внимание. Если матч посмотреть, то видно, что ребята ведут за собой. Ну не как я, конечно! Но стараются, – сказал капитан «Амкала» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

В матче 2-го тура Медиалиги «Амкал» уступил «Козлам» (1:2).

«Худшего и представить нельзя». Кошмарый старт «Амкала» в Winline Медиалиге: проиграли оба матча