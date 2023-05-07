Сергей Дурасов: «Амкал» не фаворит турнира. Они даже не в топ-3»

Участник ФК «Матч ТВ» высказался после двух поражений «Амкала» в Winline МФЛ-3.

«Амкал» не фаворит турнира. Они даже не в топ-3.

У «Амкала» шикарный (возможно, лучший в лиге) подбор футболистов. Но когда за 2 игры ты не проводишь ни одной успешной комбинационной атаки, ты не имеешь права претендовать на статус фаворита.

К мастерству игроков вопросов 0. Блестящие дальние удары Прокопа, дикие проходы Кузькина и Левшука, иньестоподоьный Вася Маврин, да много чего еще есть, но выстроенных атак нет. Вопросы только к тренеру.

Команда сегодня провела выдающийся отрезок, они забили «Козла», но и это было на эмоциях. Рефлексия. 0 очков после двух туров, провал. Для «Амкала» это близко к позору. Возможно, это он и есть.

Денис Иванович Зубко не выдающийся тренер, не великий, но он идеальный тренер для «Амкала». Легенда «Амкала». Расставание с ним, на мой взгляд, было фатальной ошибкой, как с медийной, так и с футбольной точки зрения. Он ставил команде игру. С ним команда шла в кубке без поражений. А теперь он сидит дома.

Сегодня у «Амкала» игры нет. Есть имя, статус, топовые игроки, потрясающие трибуны, но даже этого мало. С такими ресурсами так играть непозволительно. Не фавориты», – написал комментатор.

«Амкал» проиграл два стартовых матча в Winline Медиалиге-3.