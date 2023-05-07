Левшук – болельщикам «Амкала»: «Мы должны одержать первую победу ради вас! Мы будем за вас биться!»

Арсений Левшук обратился к болельщикам «Амкала» после поражения от GOATS.

«Извиняемся за второе поражение, но вы сами все видели, как мне кажется. Во втором тайме мы переиграли соперника, но нам просто не фартит. Спасибо, что за нас приходите болеть в холод, снег, в стужу.

Мы сегодня всех себя на поле отдали. Серьезно. Всех себя.

Такой поддержки у нас давно не было, вам большое спасибо! Следующий матч у нас с «Эгриси». Также давайте придем, поболеем за нас.

Мы оставим себя всех на поле еще раз. Мы должны затолкать наконец! Должны первую победу одержать! Ради вас! Мы будем за вас биться!», – сказал защитник «Амкала».

«Амкал» проиграл два стартовых матча в Winline Медиалиге-3.