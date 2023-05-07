Комик Фил Воронин – самый популярный футболист на российском Transfermarkt прямо сейчас

Теги Криштиану Роналду ФОНБЕТ Кубок России Лионель Месси Эрлинг Холанд Хвича Кварацхелия Амкал Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Winline Медиалига Фил Воронин Медиафутбол

Филипп Воронин – самый популярный игрок на российской версии Transfermarkt прямо сейчас.

Популярный комик и защитник «Амкала» оказался выше Эрлинга Холанда, Хвичи Кварацхелии, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

 

Фото: скриншот с сайта Transfermarkt

Фил появился на Transfermarkt после участия команды в Фонбет Кубке России.

Воронин выступает на позиции левого защитника и является одним из вице-капитанов «Амкала».

Перед матчем 2-го тура Winline Медиалиги против GOATS Фил вышел в футболке с надписью: «True GOATS».

 

Фото: телеграм-канал Василия Пономарева

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Кораблёв
Ответ Итачи Учиха
Кто это вообще?
Это - Филипп Воронин – самый популярный игрок на сайте Transfermarkt ;)
+102
-1
+101
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kasper N . P .
он недавно в коммент-шоу рассказывал, как оказался в турецком отеле и представился профессиональным футболистом, владелец отеля ему такой мол трындишь, а он ему ТМ показал и тот офигел)) не обратил внимания при этом что все пусто ))
+100
-3
+97
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasinho7
Чел из ДАЛСа
+58
-6
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Sokolov
Ответ Stasinho7
Чел из ДАЛСа
Ох, у них запоминающийся номер с абсолютно тупой песней был)))
"у губ твоих конфетный, конфетный вкус..."
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Даже не знаю, что больше удивляет меня, первое место Воронина или 6-е Дуарте из Спартака.
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Игорев
Это какой-то прикол его подписчиков скорее всего. Как флешмоб с Великим Зе и его лучшим голом от одного известного паблика.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
А Тимур Бабьяк самый популярный баскетболист
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Сайт видимо взломал сам Филипп Воронин
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Кораблёв
Ответ Игорь Игорев
Это какой-то прикол его подписчиков скорее всего. Как флешмоб с Великим Зе и его лучшим голом от одного известного паблика.
Не путайте Великого Зе и блогера. В первом случае все голосовали душой))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Игорь Игорев
Это какой-то прикол его подписчиков скорее всего. Как флешмоб с Великим Зе и его лучшим голом от одного известного паблика.
Нет конечно, он реально самый популярный футболист
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Даниил Кораблёв
Не путайте Великого Зе и блогера. В первом случае все голосовали душой))
Он не блогер , он комик
Да я душнила
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Кто это вообще?
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Садыков
Молодой и перспективный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Кораблёв
Ответ Юрий Кечко
Он не блогер , он комик Да я душнила
А я попутал комика и блогера. Хз кто я)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Фут.Боль
Даже не знаю, что больше удивляет меня, первое место Воронина или 6-е Дуарте из Спартака.
Ну новый трансфер, ещё и запоминается игрой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Kasper N . P .
он недавно в коммент-шоу рассказывал, как оказался в турецком отеле и представился профессиональным футболистом, владелец отеля ему такой мол трындишь, а он ему ТМ показал и тот офигел)) не обратил внимания при этом что все пусто ))
Да да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий