Комик Фил Воронин – самый популярный футболист на российском Transfermarkt прямо сейчас
Филипп Воронин – самый популярный игрок на российской версии Transfermarkt прямо сейчас.
Популярный комик и защитник «Амкала» оказался выше Эрлинга Холанда, Хвичи Кварацхелии, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Фото: скриншот с сайта Transfermarkt
Фил появился на Transfermarkt после участия команды в Фонбет Кубке России.
Воронин выступает на позиции левого защитника и является одним из вице-капитанов «Амкала».
Перед матчем 2-го тура Winline Медиалиги против GOATS Фил вышел в футболке с надписью: «True GOATS».
"у губ твоих конфетный, конфетный вкус..."
Да я душнила