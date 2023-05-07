Филипп Воронин – самый популярный игрок на российской версии Transfermarkt прямо сейчас.

Популярный комик и защитник « » оказался выше , , и .

Фото: скриншот с сайта Transfermarkt

Фил появился на Transfermarkt после участия команды в Фонбет Кубке России.

Воронин выступает на позиции левого защитника и является одним из вице-капитанов «Амкала».

Перед матчем 2-го тура Winline Медиалиги против GOATS Фил вышел в футболке с надписью: «True GOATS».

Фото: телеграм-канал Василия Пономарева