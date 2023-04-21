Погребняка пригласили в медиафутбольный клуб «БроукБойз». Павел пока не хочет играть в Медиалиге
Дмитрий Егоров пригласил Павла Погребняка в «БроукБойз».
«Пацаны, только что виделся с Павлом Погребняком. Идеальная физическая форма, кубики, спорт каждый день.
Но в МФЛ играть пока не хочет (нравится ЛФЛ и 8 на 8), хоть и может как амбассадор BetBoom выступать только за «Броуков».
Надо как-то уговорить Пашу, чтобы «Титану» по воротам ######. Есть мысли?» – написал президент «БроукБойз».
Клуб запустил флешмоб, призвав подписчиков писать Погребняку в социальных сетях «Паша, давай за «Броуков» по раме #######».
Эстафету поддержал второй президент «Броуков» Райзен.
Погребняк – экс-игрок сборной России. В составе «Зенита» нападающий выиграл чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Ему через полгода сборную легенд СНГ 15:2 в финале выносить кровь из носу нужно, а не вот это всё