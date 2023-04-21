Погребняка пригласили в медиафутбольный клуб «БроукБойз». Павел пока не хочет играть в Медиалиге

Теги Павел Погребняк Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин возможные трансферы Медиафутбол

Дмитрий Егоров пригласил Павла Погребняка в «БроукБойз».

«Пацаны, только что виделся с Павлом Погребняком. Идеальная физическая форма, кубики, спорт каждый день.

Но в МФЛ играть пока не хочет (нравится ЛФЛ и 8 на 8), хоть и может как амбассадор BetBoom выступать только за «Броуков».

Надо как-то уговорить Пашу, чтобы «Титану» по воротам ######. Есть мысли?» – написал президент «БроукБойз». 

Клуб запустил флешмоб, призвав подписчиков писать Погребняку в социальных сетях «Паша, давай за «Броуков» по раме #######».

Эстафету поддержал второй президент «Броуков» Райзен.

Погребняк – экс-игрок сборной России. В составе «Зенита» нападающий выиграл чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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10 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
"Только если тренером жена моя будет! Медийности по самое не хочу сделаем!" - добавил Павел.
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Очки Дани Алвеса
У Павла ежегодная подготовка к кубку легенд, он вряд ли найдет время для этой вашей медиаерунды.
Ему через полгода сборную легенд СНГ 15:2 в финале выносить кровь из носу нужно, а не вот это всё
+7
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Тюменец
Он, походу, скоро в Африку газанет. К жене)
+3
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+3
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Roundabout
Я не знаю, за какие бабки надо пойти в клуб, где президент Дима Едимговно
+4
-1
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Хызыр
Это уже не медиафутбол. Бывшие про футболисты будут наголову сильнее любой медийной личности. Назовите пенсиялига и гоняйте
+1
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AlbertDav
Читерство в медиалиги. Где блогеры и где про спортсмены
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dreamstep
Как вообще сочетаются Погребняк, проф футболист, и медиафутбол? Так можно команду собрать из футболистов 40-45 лет и выиграть медиалигу, только в чем тут медиа?
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Eric_Cartman
Кто все эти люди? *Кроме Погреба
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Tigo_Volchara93
Ответ Тюменец
Он, походу, скоро в Африку газанет. К жене)
А что его жена делает в Африке, без него? 🦍🍌
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Гамид Абакаров
Ответ dreamstep
Как вообще сочетаются Погребняк, проф футболист, и медиафутбол? Так можно команду собрать из футболистов 40-45 лет и выиграть медиалигу, только в чем тут медиа?
собрали 35-40 летних. Отлетели. и близко дом нации никакой не показали
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