Погребняка пригласили в медиафутбольный клуб «БроукБойз». Павел пока не хочет играть в Медиалиге

Дмитрий Егоров пригласил Павла Погребняка в «БроукБойз».

«Пацаны, только что виделся с Павлом Погребняком. Идеальная физическая форма, кубики, спорт каждый день.

Но в МФЛ играть пока не хочет (нравится ЛФЛ и 8 на 8), хоть и может как амбассадор BetBoom выступать только за «Броуков».

Надо как-то уговорить Пашу, чтобы «Титану» по воротам ######. Есть мысли?» – написал президент « ».

Клуб запустил флешмоб, призвав подписчиков писать Погребняку в социальных сетях «Паша, давай за «Броуков» по раме #######».

Эстафету поддержал второй президент «Броуков» Райзен.

Погребняк – экс-игрок сборной России. В составе «Зенита» нападающий выиграл чемпионат России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.