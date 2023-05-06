Экс-форвард 2Drots Кутуз: «Если позовет «Спартак», я подумаю»

Кутуз заявил, что не будет рассматривать предложения от клубов Мир РПЛ.

«Если сейчас поступит предложение поиграть в РПЛ, то я, наверное, не соглашусь.

Сейчас я хорошо сижу на стуле, мне комфортно, у меня есть отрасли: работа, ютуб, соцсети, МФЛ. У меня хороший доход, я развиваюсь. А если сейчас на полгода-год я это заброшу и пойду в РПЛ, да, я там подсвечусь, может быть, соцсети чуть-чуть вырастут, но когда контракт закончится, я могу больше потерять. Мне надо будет в медиа наверстывать, и могу все, что было, не набрать.

Единственный вариант, наверное, если позовет «Спартак», тогда подумаю. Я с детства самого болею за этот клуб, всегда по возможности смотрю его матчи, и мечта сыграть за этот клуб до сих пор есть», – сказал форвард «Титана».

Напомним, выступавший ранее за 2Drots Кутуз в 2022-м был признан автором лучшего гола, лучшим нападающим и медиафутболистом года.