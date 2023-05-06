Экс-форвард 2Drots Кутуз: «Если позовет «Спартак», я подумаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Winline Медиалига «Кутуз» Сергей Кутузов ЛФК «Титан» Медиафутбол

Кутуз заявил, что не будет рассматривать предложения от клубов Мир РПЛ.

«Если сейчас поступит предложение поиграть в РПЛ, то я, наверное, не соглашусь.

Сейчас я хорошо сижу на стуле, мне комфортно, у меня есть отрасли: работа, ютуб, соцсети, МФЛ. У меня хороший доход, я развиваюсь. А если сейчас на полгода-год я это заброшу и пойду в РПЛ, да, я там подсвечусь, может быть, соцсети чуть-чуть вырастут, но когда контракт закончится, я могу больше потерять. Мне надо будет в медиа наверстывать, и могу все, что было, не набрать.

Единственный вариант, наверное, если позовет «Спартак», тогда подумаю. Я с детства самого болею за этот клуб, всегда по возможности смотрю его матчи, и мечта сыграть за этот клуб до сих пор есть», – сказал форвард «Титана».

Напомним, выступавший ранее за 2Drots Кутуз в 2022-м был признан автором лучшего гола, лучшим нападающим и медиафутболистом года.

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20 комментариев

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Juron228
Боже, да кому вы сдались, бездарнасти инстаграмные
+57
-1
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T622222
И налил 200 гр )
+30
0
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Valentin Grabenovsky
не позовет
+14
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Евгений Кошелек
Да кому ты сдался, кем ты себя возомнил...
+9
0
+9
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Александр Зубков
Ответ T622222
И налил 200 гр )
И немедленно выпил
+7
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blaugrano
А есть чем?
+5
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Михаил Солнцев
Я тоже подумаю, если в Спартак позовут. Но лучше все же сразу в Барсу🤣
+5
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Kirill est. 1978
Одни деньги на уме…
+4
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Shadow1882
Если меня позовёт Джессика Альба, то я подумаю (хотя чего тут думать)
+3
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Иван Правспарт
Вы,пьяны!!!!
+2
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Кирилл Голивец
Неуловимый Джо
+2
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Arctic
Ну да, в 29 лет из любителей в Спартак. Смешно.
+1
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general main
Ха-ха ты по детям бездарным был, а сейчас тем более
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Доктор Верховцев
Я тоже задумываюсь, когда мне всякую фигню предлагают.
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grom55
Это словоблудие надо было огласить в столь широкой аудитории ?
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Spartakus1984
Позовут,но не игроком
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proAlex19
кутуз, а у тебя есть чем думать??
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T622222
Ответ Александр Зубков
И немедленно выпил
Залпом без закуси
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grom55
Ответ Михаил Солнцев
Я тоже подумаю, если в Спартак позовут. Но лучше все же сразу в Барсу🤣
Лучше уж в Эмираты.
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