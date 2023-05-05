Тигиев о покупке Porsche у Жано: «Мама привязала мои штрафы к своей карте. За месяц – минус 250 тысяч»

Георгий Тигиев вспомнил, как купил у Жано Ананидзе Porsche Panamera.

– В 2017-м твоя карьера пошла вверх – ты перешел из « » в «Спартак». Когда я видел тебя по телевизору, думал, что ты понторез.

– Я был им, может быть, в моменте. Когда у Жано взял машину. Поблатовать, повыпендриваться. Хотел производить на всех впечатление.

– Что за машина?

– В «Спартаке» купил себе на подъемные ешку–купешку. Четыре мульта стоила. Думал, что я зверь – каких только нет. Музыка на всю из окон, как колхозник.

Приехал на базу. А там даже водители на «ешках» не ездили. Жано спрашивал, где моя машинка на солнечных батарейках. А у меня была «ешка» 2.0, турбо. Жано такой в шутку: «Что за херня? Не хочешь у меня «Панамеру» взять?» Говорю: «Она 2 миллиона долларов стоит». Он ответил: «По частям отдавать будешь».

Сдал «Мерседес» в салон. Сказал, что мне не понравилось. Они были в шоке, потому что видели, как я загорелся, когда его брал. После тренировки поехали к Жано домой. Я сел в «Панамеру». Был в шоке. Столько кнопок, как в самолете! От Жано до хаты сделал 65 тысяч звонков по видео: «Это моя тачка!»

Мама привязала мои штрафы к своей карте. Там за месяц минус 250 тысяч.

– А зачем к себе привязала?

– Чтобы не висели. Она думала там по мелочи, а я все камеры понабирал.

– А где «Порш» сейчас?

– Я его продал. Нужны были деньги. Хотя мог дождаться зарплаты. Опять прокайфовал, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник « », выступающий сейчас за .

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