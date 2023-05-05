Тигиев о покупке Porsche у Жано: «Мама привязала мои штрафы к своей карте. За месяц – минус 250 тысяч»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анжи Sports.ru Жано Ананидзе Георгий Тигиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Георгий Тигиев вспомнил, как купил у Жано Ананидзе Porsche Panamera.

– В 2017-м твоя карьера пошла вверх – ты перешел из «Анжи» в «Спартак». Когда я видел тебя по телевизору, думал, что ты понторез.

– Я был им, может быть, в моменте. Когда у Жано взял машину. Поблатовать, повыпендриваться. Хотел производить на всех впечатление. 

– Что за машина? 

– В «Спартаке» купил себе на подъемные ешку–купешку. Четыре мульта стоила. Думал, что я зверь – каких только нет. Музыка на всю из окон, как колхозник.

Приехал на базу. А там даже водители на «ешках» не ездили. Жано спрашивал, где моя машинка на солнечных батарейках. А у меня была «ешка» 2.0, турбо. Жано такой в шутку: «Что за херня? Не хочешь у меня «Панамеру» взять?» Говорю: «Она 2 миллиона долларов стоит». Он ответил: «По частям отдавать будешь».

Сдал «Мерседес» в салон. Сказал, что мне не понравилось. Они были в шоке, потому что видели, как я загорелся, когда его брал. После тренировки поехали к Жано домой. Я сел в «Панамеру». Был в шоке. Столько кнопок, как в самолете! От Жано до хаты сделал 65 тысяч звонков по видео: «Это моя тачка!»

Мама привязала мои штрафы к своей карте. Там за месяц минус 250 тысяч. 

– А зачем к себе привязала?

– Чтобы не висели. Она думала там по мелочи, а я все камеры понабирал.

– А где «Порш» сейчас?

– Я его продал. Нужны были деньги. Хотя мог дождаться зарплаты. Опять прокайфовал, – сказал в интервью Sports.ru бывший защитник «Спартака», выступающий сейчас за Fight Nights.

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69 комментариев

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Николай Левков
интервью типичного лимитчика. буээээээ
+236
-3
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Вова Гаврилов
Бестолковый был игрок, неудивительно, что всю карьеру в трубу спустил
+180
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Zimmerman
Сказочный персонаж)
+79
0
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Михо
Панамера за 2 млн долларов это что😃 или он вообще не понимает цен?
+62
-1
+61
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Alexis79
Только в России бездари, как тигиев могут получать в футболе такие деньги. Но, видимо, как пришло, так и ушло.
+43
-1
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Михаил Рыбкин
Ответ Вова Гаврилов
Бестолковый был игрок, неудивительно, что всю карьеру в трубу спустил
Так его ж бухого за рулём ловили. Я один помню этот видос?
+34
0
+34
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Quiet Dad
Сколько за права денег отдал? Судя по сумме, ПДД он не знает.
+29
0
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Понты понты понты.... Даже в вью понтуется: "видали какой я крутой? Столько штрафов, а мне пофиг"
+23
0
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Фут.Боль
Обидел колхозников.
+26
-4
+22
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Jeicob Harlon
он штрафы оплатит и всё,а те кто из за таких фраеров и из за их нарушений сидят в инвалидных колясках либо на кладбище,о они штрафы оплатили и дальше ездят
+23
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Михаил Рыбкин
Так его ж бухого за рулём ловили. Я один помню этот видос?
вроде наркота была. в Самаре поймали
+18
0
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bagi
надо было его зарплату на свою карту привязывать и выдавать по чуть-чуть. глядишь нормальный бы игрок вырос. и маме бы помог материально
+17
0
+17
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Демид Котов
Кто то дарит маме цветы, а кто то штрафы.
+16
0
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Олег Иванов
Типичное дитё лимита. Как и мастурбидзе, который за всю карьеру отыграл суммарно два полных сезона, но получал по 2 мульта евро народных нефтедолларов от лукойла.
+20
-5
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Boris76
Ответ Alexandr Sokolov
Ну это разные вещи Когда у тебя Порше и куча денег, то тебе и сплошные, выделенка, камеры и прочее вообще по барабану) Особенно в Москве, где одни пробки и камеры на каждом шагу Я сам на права сдавал, но штрафы тоже иногда получаю)
А чего минусуете, правда жизни. У кого денег куры не клюют, для них штрафы, это копейки. Это для нормального, обычного человека деньги
+15
0
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Alexandr Sokolov
Ответ Quiet Dad
Сколько за права денег отдал? Судя по сумме, ПДД он не знает.
Ну это разные вещи
Когда у тебя Порше и куча денег, то тебе и сплошные, выделенка, камеры и прочее вообще по барабану)
Особенно в Москве, где одни пробки и камеры на каждом шагу

Я сам на права сдавал, но штрафы тоже иногда получаю)
+16
-4
+12
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Mbest77
Ответ Михо
Панамера за 2 млн долларов это что😃 или он вообще не понимает цен?
Походу Жано некрасиво поступил с парнем) 2 млн $ отдавал, поэтому сейчас видимо денег нет
+12
0
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Виталик Украинский
- А где Порш сейчас?
- Я его продал. Маме нужны были деньги оплатить мои штрафы.
+9
0
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Number_2
Мама добилась чего хотела, пристраивая сыночка в Футбик… 250к на штрафы, мелочь какая.
Забавно смотреть, как многие тащат своих мелких в секции, ради своего будущего🤨🙃
+10
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Ростов-на-Дону
Прочитал. Такое может вью дать только очень "умный"...
+8
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prus_3
"Плеер такой реальный, а одет как обсос."
+7
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Syndycate
Порш за 2 млн $? Кажется не слабо так парня нагрели)
+6
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jonnysilverhand01
Панама за 2 миллиона долларов ? Понятно

Тебя бы прав надо лишить, а ты все хвастаешься … сказочный
+5
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Green grass
Жано конечно мышь, нормально наварился на дурачке
+4
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atomio
Ананидзе в свое время знатно подоил Спартак конечно
+4
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