«Это выглядит как попытка слить Пантеру из клуба». Сибскана о заявлении «Велеса»

Теги Ростов Велес Амкал 2Drots Андрей Сибскана Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Андрей Сибскана высказался о заявлении Евгения Шиленкова об игре Артема Нтумбы за 2Drots.

«Очень подозрительная ситуация с Пантерой. Артем уверяет, что получил разрешение играть за 2Drots. Но после того, как он получил травму, клуб «Велес» официально заявил, что не давал разрешения.

Кто-то тут ###### [врет], и у меня есть ощущение, что это не Артем. Неплохо зная Пантеру, я уверен в его порядочности и в том, что он отпрашивался у тренера или у кого-то из руководителей.

Пока это выглядит попыткой «Велеса» слить игрока и может как-то не испытывать вины перед «Ростовом», ведь Нтумба находится в аренде. Пока это только подозрения, но ######## [обманщик] в этой истории присутствует, осталось выяснить, кто он», – написал капитан «Амкала».

Форвард «Велеса» Нтумба сыграл в Медиалиге без разрешения клуба. Он получил травму, выйдя на замену

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1 комментарий

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Бондарев Олег
Насколько же я дремучий: начал читать новость и решил сначала, что зашел в раздел киберспорта. %)
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