Нагучев о выходке Чужого: «Нельзя показывать трибуне «Спартака» футболку ЦСКА. Это суперидиотский поступок. Последствия могли быть ужасающими»

Роман Нагучев высказался о поступке Чужого.

Полузащитник «Амкала» показал футболку ЦСКА трибуне фанатов « » после забитого мяча.

Позже выяснилось, что Чужой проиграл в челлендже с игроками ЦСКА, а показанная футболка – выполненное наказание.

«То, что сделал Антон Чужой несколько важнее и серьезнее простого спора на челлендже «Амкала». Это суперидиотский поступок, последствия которого могли быть ужасающими. И никто не убедит меня в обратном.

Думаю, Чужому нужно показать Эйзель, Хиллсборо, убийство Карло Пикорни во время бойни фанов «Аякса» и «Фейеноорда» и объяснить, почему амстердамцам запрещен вход на стадион «Де Кейп». Это тонкий лед, Антон. Нельзя показывать трибуне «Спартака» футболку ЦСКА и наоборот.

Если бы началась драка, неконтролируемый замес, месть, жертвы, то как бы ты говорил о своем поступке: «Ой, просто спор»? Да нет. Леха Гасилин попытался оправдать Чужого, но вообще-то его самого оштрафовали на месячную зарплату за то, что он игроком «Шальке» пришел на стадион «Боруссии». Рискнул бы он показать желтой стене свою синюю футболку? Уверен, нет. Даже на спор.

За «Амкал» болеет одна аудитория – юная, слегка наивная, за «Народную команду» шизят настоящие фаны «Спартака», которые не ходят на стадион из-за Fan ID. Большое счастье, что не случилось трагедии, Антон.

Я с ужасом думаю, что до нее был один шаг, одна лишняя эмоция. Медиафутбол тоже изменился, и показать футболку «Амкала» трибуне 2Drots – ровно то же. Подумайте над этим. В этом мире и так полно настоящих бед, не пускайте их еще и в игру», – написал комментатор «Матч ТВ».