Нагучев о выходке Чужого: «Нельзя показывать трибуне «Спартака» футболку ЦСКА. Это суперидиотский поступок. Последствия могли быть ужасающими»

Теги Спартак ЦСКА Шальке Аякс Фейеноорд Хиллсборо Алексей Гасилин Роман Нагучев Эйзель Амкал 2Drots Антон Чужой Народная Команда Медиафутбол

Роман Нагучев высказался о поступке Чужого.

Полузащитник «Амкала» показал футболку ЦСКА трибуне фанатов «Народной Команды» после забитого мяча.

Позже выяснилось, что Чужой проиграл в челлендже с игроками ЦСКА, а показанная футболка – выполненное наказание.

«То, что сделал Антон Чужой несколько важнее и серьезнее простого спора на челлендже «Амкала». Это суперидиотский поступок, последствия которого могли быть ужасающими. И никто не убедит меня в обратном.

Думаю, Чужому нужно показать Эйзель, Хиллсборо, убийство Карло Пикорни во время бойни фанов «Аякса» и «Фейеноорда» и объяснить, почему амстердамцам запрещен вход на стадион «Де Кейп». Это тонкий лед, Антон. Нельзя показывать трибуне «Спартака» футболку ЦСКА и наоборот.

Если бы началась драка, неконтролируемый замес, месть, жертвы, то как бы ты говорил о своем поступке: «Ой, просто спор»? Да нет. Леха Гасилин попытался оправдать Чужого, но вообще-то его самого оштрафовали на месячную зарплату за то, что он игроком «Шальке» пришел на стадион «Боруссии». Рискнул бы он показать желтой стене свою синюю футболку? Уверен, нет. Даже на спор.

За «Амкал» болеет одна аудитория – юная, слегка наивная, за «Народную команду» шизят настоящие фаны «Спартака», которые не ходят на стадион из-за Fan ID. Большое счастье, что не случилось трагедии, Антон.

Я с ужасом думаю, что до нее был один шаг, одна лишняя эмоция. Медиафутбол тоже изменился, и показать футболку «Амкала» трибуне 2Drots – ровно то же. Подумайте над этим. В этом мире и так полно настоящих бед, не пускайте их еще и в игру», – написал комментатор «Матч ТВ».

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13 комментариев

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CSKA_Chelsea_Milan_Valencia
Нагучев о выходке Чужого: «Нельзя показывать команде "Ностромо" лицехвата. Это суперидиотский поступок. Последствия могли быть ужасающими»
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Назар Игорь
До чего докатились, могли убить за чужую футболку. Последняя степень озверения.
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ВячеславКЗ
Ответ Давид Agabekyan
Нафига эти спартачи и туда припёрлись. Угрожать кого-то побить из-за футболки... Хотя фаны Спартака никогда умом не славились
Они пришли за свою команду болеть. По ходу ты умом не отличаешься, если этого не знаешь.
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1футбол1
Фан иди для медиа лиги и она сразу исчезнет
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Spaten
Не смотрите что он перечисляет, заснуть потом не сможете
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pztpzhmx66
Топ новость
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Алексей Маликов
На то они и болельщики своих клубов. Кто есть чудоковатый, пусть нарядится в футболку Барсы и на трибуну болел "Реала" шурует.

А потом нам расскажет о своих впечатлениях, если сможет.....
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А.Э.РАСИМ
Ответ ВячеславКЗ
Они пришли за свою команду болеть. По ходу ты умом не отличаешься, если этого не знаешь.
)))))))
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Дмитрий Дмитриев
Ответ ВячеславКЗ
Они пришли за свою команду болеть. По ходу ты умом не отличаешься, если этого не знаешь.
Каким умом?)
Не русский человек....
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