Генич о Маврине: «Вася – классный чувак, но в игре – гондон. Как он себя ведет, как пихает – ### это вообще. Так нельзя!»

Константин Генич высказался о полузащитнике «Амкала».

« – классный чувак. Я это понял, когда встретил Васю в футбольной студии у нас на канале, то есть за пределами футбольного поля.

А когда я Васю видел в игре – гондон. Как он себя ведет, как он пихает – ### это вообще. Так нельзя! Но в жизни Вася вообще классный», – сказал тренер « ».

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