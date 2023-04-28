Генич о Маврине: «Вася – классный чувак, но в игре – гондон. Как он себя ведет, как пихает – ### это вообще. Так нельзя!»

Теги Константин Генич Амкал Winline Медиалига Матч ТВ Василий Маврин Медиафутбол

Константин Генич высказался о полузащитнике «Амкала».

«Вася Маврин – классный чувак. Я это понял, когда встретил Васю в футбольной студии у нас на канале, то есть за пределами футбольного поля.

А когда я Васю видел в игре – гондон. Как он себя ведет, как он пихает – ### это вообще. Так нельзя! Но в жизни Вася вообще классный», – сказал тренер «Матч ТВ».

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2 комментария

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Arman FCSM
Генич комментирует, как гондон
Проверка 👀
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Cruel Snake
На Матч ТВ многие работают как... Особенно «Есть тема» там вообще редкостные. Но ведь канал существует
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