Генич о Маврине: «Вася – классный чувак, но в игре – гондон. Как он себя ведет, как пихает – ### это вообще. Так нельзя!»
Константин Генич высказался о полузащитнике «Амкала».
«Вася Маврин – классный чувак. Я это понял, когда встретил Васю в футбольной студии у нас на канале, то есть за пределами футбольного поля.
А когда я Васю видел в игре – гондон. Как он себя ведет, как он пихает – ### это вообще. Так нельзя! Но в жизни Вася вообще классный», – сказал тренер «Матч ТВ».
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