Фанки о переходе в FC Bus: «Сердечко лежит к «Амкалу». Думаю, точно вернусь»

Фанки высказался об уходе из «Амкала» и дебютном матче за FC Bus.

– Как тебе новая команда?

– Отлично, молодой коллектив, поэтому легло влился. Достаточно много знакомых, с которыми я играл.

– Что за стычка на поле была?

– Кто-то в кого-то полетел, потом другие тоже. Судья виноват, потому что он стоит и молчит. Я спрашиваю, почему он не свистит? А он: «Ну вы же хотите хайпа?» Я думаю, дурачок или что? Такие судьи и вот такое отношение к медиафутболу. Все потасовки для хайпа.

– А что с «Амкалом»?

– Я просто ушел поиграть, развиваться и быть полезным для команды. Сейчас вся медийка зависит от твоего футбола. Сейчас все смотрят только на него, потому что наш медиафутбол изменился в худшую сторону.

Вот сейчас играли с « », конечно, прикольно, но я знаю только Кису и Флеша, и то, потому что я слежу активно за другими командами. Больше я никого не знаю, где Баженов? Я не понимаю в чем прикол. Это без негатива, просто к тому, что сейчас происходит.

Я не жалею, что ушел из «Амкала», тем более это не навсегда. Сердечко лежит к «Амкалу», поэтому, я думаю, что точно вернусь, – сказал полузащитник FC Bus.