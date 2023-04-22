Дехтер – о Крапе: «Когда там Манна, там Слон, там Стиль, он там теряется. Ему в аренду бы куда-то сдристнуть»

Дехтер считает, что Крапу нужно уходить из 2Drots в аренду.

«Что бы он был интересен еще больше, чтобы он сам получал удовольствие, чтобы у него был баланс, ему давно надо уйти в аренду, стать лидером команды, и это все у него было бы.

Там, где он будет в фокусе, он будет отдаваться, мне кажется, больше. И в футбольных качествах он будет расти, потому что он будет получать от этого энергию. А когда там Манна, там Слон, там Стиль, которые играют гораздо лучше, конечно, он там теряется. А он такая личность, к которой есть интерес.

А тут и вякать ничего нельзя, потому что как у меня, если я не играю, зачем мне что-то говорить? Мне важно доказывать на деле. У для него важно психологическое состояние, это нормально. Поэтому ему в аренду бы куда-то сдристнуть и поиграть, чтобы показать себя с других качеств, тогда у него все круто будет», – сказал новичок «Сахалинца» в интервью Sports.ru