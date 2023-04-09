Клубы Winline Медиалиги выбрали игроков на драфте
Сегодня состоялась финальная часть драфта Winline Медиалиги.
Была проведена жеребьевка выбора команд.
Клубы выбирали в таком порядке: «Матч ТВ», Fight Nights, «Титан», «Деньги», «Бей Беги», «БроукБойз», «Родина Медиа», «Эгриси», «Амкал», «10», BUS, «Козлы», «Народная команда», «Дружина», 2Drots, «Сахалинец».
Команды Медиалиги выбрали следующих игроков:
1. «Матч ТВ» – Никита Польщиков 2. Fight Nights – Иван Соболев 3. «Титан» – Никита Песоцкий 4. «Деньги» – Егор Никитин 5. «Бей Беги» – Данил Шуляк 6. «БроукБойз» – Эдуард Саргсян 7. «Родина Медиа» – Михаил Воронин 8. «Эгриси» – Кирилл Шлепнин 9. «Амкал» – Виталий Булаев 10. «10» – Дмитрий Лукьянов 11. Bus – Иван Козловский 12. «Козлы» – Давид Жуков 13. «Народная команда» – Иван Макеев 14. «Дружина» – Саидамаль Максудов 15. 2Drots – Тимур Хусаинов 16. «Сахалинец» – Родион Рахманин
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