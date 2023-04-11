Талабко – 22-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Гудай – 25-й

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.

25-е место: Гудай (2Drots) – 1 гол, 1 голевая передача

24-е место: Алекс («Родина Медиа») – 2 голевые передачи

23-е место: Максим Казанков («Наши Парни») – 5 голов, 1 голевая передача

22-е место: Артем Талабко (2Drots)

21-е место: Кирилл Погребняк («Наши Парни») – 4 гола, 1 голевая передача

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

Илья Давыдов – 26-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Альба – 29-й