Талабко – 22-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Гудай – 25-й
Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона.
25-е место: Гудай (2Drots) – 1 гол, 1 голевая передача
24-е место: Алекс («Родина Медиа») – 2 голевые передачи
23-е место: Максим Казанков («Наши Парни») – 5 голов, 1 голевая передача
22-е место: Артем Талабко (2Drots)
21-е место: Кирилл Погребняк («Наши Парни») – 4 гола, 1 голевая передача
Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.
Илья Давыдов – 26-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Альба – 29-й
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