Герман о проведении МКС и МФЛ в одно время: «Существуют же как-то чемпионат Англии и Лига чемпионов»

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Герман Эль Класико высказался о проведении МКС в одно время с Winline Медиалигой.

– МКС вы делаете втроем – Basement, Reality и вы.

– Мы в процессе.

– Босс Reality Фил Кострубов недавно сказал, что планируете на май.

– Да, мы говорили, что мы рассматриваем вариант, чтобы провести турнир в мае-июне. 

– Как это будет скрещиваться, если Медиалига начнется в конце апреля?

– Ну мы же на связи с Колей (Николаем Осиповым, президентом Медиалиги – Sports.ru). Мы обсуждаем эту историю тоже. Он в курсе. Есть разные варианты, как это все совместить для того, чтобы это не было в одно время.

Существуют же как-то чемпионат Англии и Лига чемпионов, – сказал руководитель «Амкала».

1 комментарий

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Bashibuzuck
Нифига се сравнил😳😁
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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