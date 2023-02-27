Герман о проведении МКС и МФЛ в одно время: «Существуют же как-то чемпионат Англии и Лига чемпионов»

Герман Эль Класико высказался о проведении МКС в одно время с Winline Медиалигой.

– МКС вы делаете втроем – Basement, Reality и вы.

– Мы в процессе.

– Босс Reality Фил Кострубов недавно сказал, что планируете на май.

– Да, мы говорили, что мы рассматриваем вариант, чтобы провести турнир в мае-июне.

– Как это будет скрещиваться, если Медиалига начнется в конце апреля?

– Ну мы же на связи с Колей (Николаем Осиповым, президентом Медиалиги – Sports.ru). Мы обсуждаем эту историю тоже. Он в курсе. Есть разные варианты, как это все совместить для того, чтобы это не было в одно время.

Существуют же как-то чемпионат Англии и Лига чемпионов, – сказал руководитель «Амкала».