Фил Кострубов: «Если захотим – воскресим Reality за неделю»

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Фил Кострубов заявил, что легко может воскресить Reality при необходимости

– Не будет такого, что вы воскресите Reality до осени специально под МКС, чтобы защитить титул?

– Если мы захотим, то воскресим Reality за неделю. Прошлый Reality собрали за две недели и выиграли МКС. Я могу запуститься, положить на стол пять миллионов рублей и сказать, чтобы за месяц ######### (выиграли) мне МКС – и они ######## (выиграют).

Просто, какой итог будет? Вообще мы с Германом [президент «Амкала» – прим. Sports.ru ] договорились, что в этом году ему мешать не будем. Пусть «Амкал» все выигрывает, – сказал Фил.

Фил о Reality: «Футбольную команду мы замораживаем до осени»

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