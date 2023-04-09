Лидер «Народной команды» о подписании Прудникова: «Было тяжело не потому, что он не хотел, а в плане объяснения концепции медийного футбола, как это все устроено»

Теги Спартак Никита Баженов Александр Прудников Winline Медиалига Народная команда Медиафутбол

Лидер «Народной команды» Владислав Мак высказался о новых подписаниях в клуб.

Ранее к команде присоединились экс-игроки «Спартака» Никита Баженов и Александр Прудников.

– Вы сделали два громких подписания, сложно ли было договариваться?

– Сложно, бесспорно. Очень легко было с Никитой, а с Сашей было тяжело не в том плане, что он не хотел, а в плане, чтобы мы объяснили концепцию медийного футбола, как это все устроено. Как только мы ему объяснили, он сразу сказал, что согласен.

Нам очень легко вести переговоры, сейчас мы ведем переговоры с несколькими футболистами. Пока не шумим, потому что переговоры идут очень долго. Надеюсь, мы их завершим на следующей неделе и официально анонсируем наших новых ребят.

Это все экс-спартаковцы, у нас концепция. Что касается переговоров, нам легче. Мы – «Спартак», в «Спартак» второй раз не зовут.

Перед тем, как я начинаю вести переговоры, я задаю один вопрос: «Интересно ли было бы вернуться в «Спартак»?» Люди отвечают, что да, дальше уже решаем финансовую часть, но могу сказать так, что финансовая часть у нас незначимая. 

Мы полгода делали проект без поддержки букмекеров, ребята бились, – сказал лидер «Народной команды» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

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5 комментариев

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dreamstep
Ответ Henry Freeman
Ну Баженов, например, Чеху забивал. А Прудникову можно навешивать в угол головы. Так что, на мой субъективный взгляд вы не объективны.
Сколько титулов эти двое принесли Спартаку за время карьеры? Ровно 0. А то что Баженов забивал Чеху, молодец конечно, но если б он в серебрянные годы Спартака вместо этого гола забил +10 мячей в один из сезонов и принес чемпионство, вот тогда был бы настоящей легендой. А так - объект для шуток.
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mnogokotin-
слон!
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Henry Freeman
Ответ dreamstep
Баженов-Прудников - я думаю даже в медиафутболе эта связка не будет угрожать голами )
Ну Баженов, например, Чеху забивал. А Прудникову можно навешивать в угол головы. Так что, на мой субъективный взгляд вы не объективны.
+2
0
+2
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Рундил Уозлик
Как я и писал ранее, в Пищевике играют только трансвеститы. Прудников и Баженов на самом деле женщины, поэтому они так плохо играют.
0
-2
-2
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dreamstep
Баженов-Прудников - я думаю даже в медиафутболе эта связка не будет угрожать голами )
+4
0
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