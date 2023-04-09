Лидер «Народной команды» о подписании Прудникова: «Было тяжело не потому, что он не хотел, а в плане объяснения концепции медийного футбола, как это все устроено»

Лидер «Народной команды» Владислав Мак высказался о новых подписаниях в клуб.

Ранее к команде присоединились экс-игроки « » и .

– Вы сделали два громких подписания, сложно ли было договариваться?

– Сложно, бесспорно. Очень легко было с Никитой, а с Сашей было тяжело не в том плане, что он не хотел, а в плане, чтобы мы объяснили концепцию медийного футбола, как это все устроено. Как только мы ему объяснили, он сразу сказал, что согласен.

Нам очень легко вести переговоры, сейчас мы ведем переговоры с несколькими футболистами. Пока не шумим, потому что переговоры идут очень долго. Надеюсь, мы их завершим на следующей неделе и официально анонсируем наших новых ребят.

Это все экс-спартаковцы, у нас концепция. Что касается переговоров, нам легче. Мы – «Спартак», в «Спартак» второй раз не зовут.

Перед тем, как я начинаю вести переговоры, я задаю один вопрос: «Интересно ли было бы вернуться в «Спартак»?» Люди отвечают, что да, дальше уже решаем финансовую часть, но могу сказать так, что финансовая часть у нас незначимая.

Мы полгода делали проект без поддержки букмекеров, ребята бились, – сказал лидер « » в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.