Роман Широков: «Лучше сборной России сыграть с Китаем и Ираком, чем с командой Медиалиги»

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Роман Широков против того, чтобы сборная России сыграла против команд Winline Медиалиги

– Ожидается, что сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Китая. Также говорят, что будут ответные матчи с Ираном и Ираком. Как оцените таких соперников?

– Китай – очень хорошая команда. С Ираком тоже полезно сыграть, тем более на выезде. Главное, что есть матчи с кем играть. Это самое главное, как говорит тренер.

Я положительно к этому отношусь. Это лучше, чем с командой Медиалиги сыграть, – сказал экс-хавбек сборной России.

Александр Дюков: «Если выбирать между матчем с Ираном и сборной Медиалиги, я выберу Иран»

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9 комментариев

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PalPal
Ответ Aleksey Yashin
Дюков: Лучше играть с Ираном, чем с Медиалигой Широков: можно списать? Дюков: ок, только не списывай один в один Широков: Лучше играть с Ираком, чем с Медиалигой
Журналисты эту тему двигают, некоторые даже играют в Медиалиге, очень им этого хочется.
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jepp ebriloff
А какая разница?
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Теннисный абсолют
Роман Широков один из величайших русских полузащитников 21-го века
+2
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Пако
Роману Широкову: лучше бы чтить Уголовный кодекс
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Pushkin_CR7
Лучше в фифу сыграть
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Aleksey Yashin
Дюков: Лучше играть с Ираном, чем с Медиалигой
Широков: можно списать?
Дюков: ок, только не списывай один в один
Широков: Лучше играть с Ираком, чем с Медиалигой
+10
0
+10
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Ахимассс
Ответ utsh44psmr
Лучше дома сидеть
епт!
+5
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+5
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Ковид 07.10.52
Лучше этого типа отправить футбол поднимать в этих странах, чем давать ему слово....
+3
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utsh44psmr
Лучше дома сидеть
+20
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