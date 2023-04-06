Роман Широков: «Лучше сборной России сыграть с Китаем и Ираком, чем с командой Медиалиги»

Роман Широков против того, чтобы сборная России сыграла против команд Winline Медиалиги

– Ожидается, что сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Китая. Также говорят, что будут ответные матчи с Ираном и Ираком. Как оцените таких соперников?

– Китай – очень хорошая команда. С Ираком тоже полезно сыграть, тем более на выезде. Главное, что есть матчи с кем играть. Это самое главное, как говорит тренер.

Я положительно к этому отношусь. Это лучше, чем с командой Медиалиги сыграть, – сказал экс-хавбек сборной России.

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