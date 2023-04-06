Роман Широков: «Лучше сборной России сыграть с Китаем и Ираком, чем с командой Медиалиги»
Роман Широков против того, чтобы сборная России сыграла против команд Winline Медиалиги
– Ожидается, что сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Китая. Также говорят, что будут ответные матчи с Ираном и Ираком. Как оцените таких соперников?
– Китай – очень хорошая команда. С Ираком тоже полезно сыграть, тем более на выезде. Главное, что есть матчи с кем играть. Это самое главное, как говорит тренер.
Я положительно к этому отношусь. Это лучше, чем с командой Медиалиги сыграть, – сказал экс-хавбек сборной России.
Александр Дюков: «Если выбирать между матчем с Ираном и сборной Медиалиги, я выберу Иран»
Широков: можно списать?
Дюков: ок, только не списывай один в один
Широков: Лучше играть с Ираком, чем с Медиалигой