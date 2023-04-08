«Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться». Комличенко о возможности сыграть со сборной Медиалиги
Николай Комличенко не видит смысла в матче сборной России со сборной Медиалиги
– Появилась информация, что сборная России сыграет в Багдаде с Ираком. Как вам новость?
– Ну, ок. Уже играли в Тегеране, сыграем и в Багдаде
– Нужны ли матчи с такими соперниками?
– А с кем нам еще играть? Какие варианты?
– Может, со сборной Медиалиги?
– Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться. Я не думаю, что есть смысл в таком.
– Сегодня было много болельщиков. Как вам поддержка?
– Супер было. Вообще, очень круто. Ростовских ребят было слышно, спасибо им.
– Фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID?
– Это их решение, я их понимаю. Сегодня мы чувствовали поддержку. По накалу и атмосфере супер.
– Как определяли пенальтистов?
– Да никак. Кто готов, кто уверен, тот и бил.
– Окажется ли «Ростов» в тройке в конце сезона?
– Конечно, хотелось бы порадовать болельщиков, – рассказал форвард «Ростова» и сборной России.
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