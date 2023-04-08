«Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться». Комличенко о возможности сыграть со сборной Медиалиги

Теги Ростов Сборная России по футболу Николай Комличенко Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Комличенко не видит смысла в матче сборной России со сборной Медиалиги

– Появилась информация, что сборная России сыграет в Багдаде с Ираком. Как вам новость?

– Ну, ок. Уже играли в Тегеране, сыграем и в Багдаде

– Нужны ли матчи с такими соперниками?

– А с кем нам еще играть? Какие варианты?

– Может, со сборной Медиалиги?

– Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться. Я не думаю, что есть смысл в таком.

– Сегодня было много болельщиков. Как вам поддержка?

– Супер было. Вообще, очень круто. Ростовских ребят было слышно, спасибо им.

– Фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID?

– Это их решение, я их понимаю. Сегодня мы чувствовали поддержку. По накалу и атмосфере супер.

– Как определяли пенальтистов?

– Да никак. Кто готов, кто уверен, тот и бил.

– Окажется ли «Ростов» в тройке в конце сезона?

– Конечно, хотелось бы порадовать болельщиков, – рассказал форвард «Ростова» и сборной России.

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5 комментариев

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zanuda59
Николай, ЦСКА, усиленный Корвальо, тоже вышел против неизвестных Двудротсов посмеятся...
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dimamak10
Ну все Коля ты попал , жди ответку от Васи
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ДЖИН
Непереживай к Пике ты точно не попадешь...
0
-5
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Ебздрогыч
А если пару пеналей поставят в матче с командой Медиалиги, тогда согласишься?
+1
-2
-1
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ALMANAC
Ну уж лучше и правда товарки с Ираком катать
+1
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