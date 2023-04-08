«Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться». Комличенко о возможности сыграть со сборной Медиалиги

Николай Комличенко не видит смысла в матче сборной России со сборной Медиалиги

– Появилась информация, что сборная России сыграет в Багдаде с Ираком. Как вам новость?

– Ну, ок. Уже играли в Тегеране, сыграем и в Багдаде

– Нужны ли матчи с такими соперниками?

– А с кем нам еще играть? Какие варианты?

– Может, со сборной Медиалиги?

– Не, это несерьезно. Так, выйти посмеяться. Я не думаю, что есть смысл в таком.

– Сегодня было много болельщиков. Как вам поддержка?

– Супер было. Вообще, очень круто. Ростовских ребят было слышно, спасибо им.

– Фанаты бойкотируют матчи из-за Fan ID?

– Это их решение, я их понимаю. Сегодня мы чувствовали поддержку. По накалу и атмосфере супер.

– Как определяли пенальтистов?

– Да никак. Кто готов, кто уверен, тот и бил.

– Окажется ли «Ростов» в тройке в конце сезона?

– Конечно, хотелось бы порадовать болельщиков, – рассказал форвард «Ростова» и сборной России.