Уткин об «Эгриси» в Кубке России: «Это наша мечта. Я сделаю все для этого»

Теги Василий Уткин ФОНБЕТ Кубок России Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин назвал мечтой возможное участие «Эгриси» в Фонбет Кубке России

На этой неделе появилась информация, что в следующем розыгрыше турнира сыграют восемь клубов Winline Медиалиги.

– «Эгриси» интересно было бы принять участие в Кубке?

– Это наша мечта. Я не очень понимаю разговора о том, что мало или много команд. Кто и что может привнести в Кубок России – это Кубок и покажет.

Для нас это будет колоссальным событием. Я знаю, что нашу кандидатуру рассматривают.

У нас скромная команда с района, у нас до сих пор в основе выходят ребята, которые в 16-17 лет начинали играть за эту команду. Дойти до участия в Кубке России – это просто мечта.

Я не собираюсь ни с кем согласовывать, я не собираюсь думать, кого было бы уместнее пригласить, я просто хочу этого и сделаю все для этого», – сказал руководитель «Эгриси».

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3 комментария

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пусть сначала Легион обыграют
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Shadow1882
Ответ Vamosalaplaya
Уровень Эгриси не соответствует уровню КР. Пусть для начала станут лидерами Медиалиги, а проходить благодаря лоббированию ВУ такое себе. Мечты у всех команд есть, а не только Васи Уткина
Предлагаю начинать Кубок России сразу со стадии Первой лиги, потому что никто из дивизионов ниже до финала не дойдёт, а значит они не соответствуют уровню КР
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Vamosalaplaya
Уровень Эгриси не соответствует уровню КР. Пусть для начала станут лидерами Медиалиги, а проходить благодаря лоббированию ВУ такое себе. Мечты у всех команд есть, а не только Васи Уткина
+1
-1
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