Уткин об «Эгриси» в Кубке России: «Это наша мечта. Я сделаю все для этого»
Василий Уткин назвал мечтой возможное участие «Эгриси» в Фонбет Кубке России
На этой неделе появилась информация, что в следующем розыгрыше турнира сыграют восемь клубов Winline Медиалиги.
– «Эгриси» интересно было бы принять участие в Кубке?
– Это наша мечта. Я не очень понимаю разговора о том, что мало или много команд. Кто и что может привнести в Кубок России – это Кубок и покажет.
Для нас это будет колоссальным событием. Я знаю, что нашу кандидатуру рассматривают.
У нас скромная команда с района, у нас до сих пор в основе выходят ребята, которые в 16-17 лет начинали играть за эту команду. Дойти до участия в Кубке России – это просто мечта.
Я не собираюсь ни с кем согласовывать, я не собираюсь думать, кого было бы уместнее пригласить, я просто хочу этого и сделаю все для этого», – сказал руководитель «Эгриси».
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