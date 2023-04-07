Уткин об «Эгриси» в Кубке России: «Это наша мечта. Я сделаю все для этого»

Василий Уткин назвал мечтой возможное участие «Эгриси» в Фонбет Кубке России

На этой неделе появилась информация, что в следующем розыгрыше турнира сыграют восемь клубов .

– «Эгриси» интересно было бы принять участие в Кубке?

– Это наша мечта. Я не очень понимаю разговора о том, что мало или много команд. Кто и что может привнести в Кубок России – это Кубок и покажет.

Для нас это будет колоссальным событием. Я знаю, что нашу кандидатуру рассматривают.

У нас скромная команда с района, у нас до сих пор в основе выходят ребята, которые в 16-17 лет начинали играть за эту команду. Дойти до участия в Кубке России – это просто мечта.

Я не собираюсь ни с кем согласовывать, я не собираюсь думать, кого было бы уместнее пригласить, я просто хочу этого и сделаю все для этого», – сказал руководитель « ».