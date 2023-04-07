«Сказал, что хотим заявить судью Жилинского. Кортава ответил: «Вы #########?! Так нельзя!» Дурасов о «Матч ТВ»
«Матч ТВ» хотел заявить на сезон Winline Медиалиги судью Дмитрия Жилинского
«Мы сделали все возможное, чтобы на третий сезон в заявке нашей команды был Дмитрий Жилинский. Это правда.
Мы реально собрались звонить ему, но на всякий случай решили уточнить у Кортава.
Я подошел к нему на собрании перед сезоном: «Мы хотим Жилинского заявить». Он ответил: «Вы #########?! Так нельзя!»
Все, на этом карьера Жилинского в медиафутболе закончена», – рассказал комментатор, представитель команды «Матч ТВ» Сергей Дурасов.
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