«Сказал, что хотим заявить судью Жилинского. Кортава ответил: «Вы #########?! Так нельзя!» Дурасов о «Матч ТВ»

«Матч ТВ» хотел заявить на сезон Winline Медиалиги судью Дмитрия Жилинского

«Мы сделали все возможное, чтобы на третий сезон в заявке нашей команды был Дмитрий Жилинский. Это правда.

Мы реально собрались звонить ему, но на всякий случай решили уточнить у Кортава.

Я подошел к нему на собрании перед сезоном: «Мы хотим Жилинского заявить». Он ответил: «Вы #########?! Так нельзя!»

Все, на этом карьера Жилинского в медиафутболе закончена», – рассказал комментатор, представитель команды « » Сергей Дурасов.