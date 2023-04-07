«Сказал, что хотим заявить судью Жилинского. Кортава ответил: «Вы #########?! Так нельзя!» Дурасов о «Матч ТВ»

Теги судьи Дмитрий Кортава Матч ТВ Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ Медиафутбол

«Матч ТВ» хотел заявить на сезон Winline Медиалиги судью Дмитрия Жилинского

«Мы сделали все возможное, чтобы на третий сезон в заявке нашей команды был Дмитрий Жилинский. Это правда.

Мы реально собрались звонить ему, но на всякий случай решили уточнить у Кортава.

Я подошел к нему на собрании перед сезоном: «Мы хотим Жилинского заявить». Он ответил: «Вы #########?! Так нельзя!»

Все, на этом карьера Жилинского в медиафутболе закончена», – рассказал комментатор, представитель команды «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

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