Полину Лысенко приглашают клубы Медиалиги и РФС. Она ушла из пресс-службы «Динамо»

Теги РФС Амкал 2Drots Полина Лысенко Winline Медиалига ФК Деньги GOATS БроукБойз Матч ТВ «STANOS» Стас Малиев Медиафутбол

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко объявила об уходе из клуба

Сейчас к ней проявляет интерес ряд команд Winline Медиалиги и РФС.

«За Полиной сейчас почти все команды МФЛ выстроились. Из тех, о ком я знаю: «Амкал», 2Drots, GOATS, «БроукБойз». Ну и мы предложение сделали, конечно же», – написал президент медиафутбольного клуба «Деньги» Станислав Малиев.

Журналист Иван Карпов также подтвердил и дополнил эту информацию:

«По моим данным, в сотрудничестве с Полиной заинтересованы: РФС, сразу несколько медийных команд, в том числе мои родные «Броуки» + «Матч ТВ», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

1 комментарий

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Кирилл Голивец
Перепиаренная девочка. Читал ее интервью, там размышления на некоторые темы на уровне старшеклассницы)
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