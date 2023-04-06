Полину Лысенко приглашают клубы Медиалиги и РФС. Она ушла из пресс-службы «Динамо»

Пресс-атташе и ведущая клубных медиа «Динамо» Полина Лысенко объявила об уходе из клуба

Сейчас к ней проявляет интерес ряд команд Winline Медиалиги и РФС.

«За Полиной сейчас почти все команды МФЛ выстроились. Из тех, о ком я знаю: «Амкал», 2Drots, GOATS, «БроукБойз». Ну и мы предложение сделали, конечно же», – написал президент медиафутбольного клуба «Деньги» Станислав Малиев.

Журналист Иван Карпов также подтвердил и дополнил эту информацию:

«По моим данным, в сотрудничестве с Полиной заинтересованы: РФС, сразу несколько медийных команд, в том числе мои родные «Броуки» + «Матч ТВ», – написал Карпов в своем телеграм-канале.