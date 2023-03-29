Егоров о рекомендациях МОК: «Вчера – без гимна и флага, сегодня – только в индивидуальных дисциплинах. А послезавтра надо будет сжечь паспорт и затушить мочой?»

Дмитрий Егоров высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным турнирам.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Олимпиада и унизительный допуск России. Вчера – без гимна и флага. Сегодня – без клубов «Динамо», ЦСКА и только в индивидуальных дисциплинах. Завтра – с полным мониторингом каждого слова спортсменов в соцсетях.

Послезавтра надо будет сжечь свой паспорт и затушить его своей же мочой – и лишь тогда они подумают и, может быть, разрешат участие… А может быть и нет.

Вы бы поехали?» – написал президент «БроукБойз».

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК