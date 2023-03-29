Егоров о рекомендациях МОК: «Вчера – без гимна и флага, сегодня – только в индивидуальных дисциплинах. А послезавтра надо будет сжечь паспорт и затушить мочой?»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался об условиях МОК по допуску россиян к международным турнирам.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО. Рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

«Олимпиада и унизительный допуск России. Вчера – без гимна и флага. Сегодня – без клубов «Динамо», ЦСКА и только в индивидуальных дисциплинах. Завтра – с полным мониторингом каждого слова спортсменов в соцсетях.

Послезавтра надо будет сжечь свой паспорт и затушить его своей же мочой – и лишь тогда они подумают и, может быть, разрешат участие… А может быть и нет.

Вы бы поехали?» – написал президент «БроукБойз».

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК 

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17 комментариев

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Tatiana Klm
Кто хочет непременно ехать, возможно, решиться поменять федерацию - и, наверное, это даже лучше, чем вот так, через унижениям, представлять самого себя на международной арене.
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Погладь быка
На святое замахнулись, икону главного по рюмочкам с собой брать не разрешают.
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Александр Кудрявцев
Ответ Голос Губерниева
Так всё ж - на пользу. Исключительно на пользу.
На вашу пользу 🤔🤔🤔🤔
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Жизненная
Ответ vika
Да, люди, которые света белого не видели из-за тренировок с 3-5 лет, в подавляющем большинстве без образования, для которых спорт - жизнь, которые шли всю жизнь к главному старту в жизни - да, поехали бы. И поедут.
поехеть - поедут...а вот выступят ли? большой вопрос...
0
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Жизненная
Ответ Lanna
Вот интересно, я если кто-нибудь из спортсменов начнет публично неожиданно высказываться)) Будет ли «полный мониторинг каждого слова спортсменов в соцсетях» и последующие меры, а может и попросят от паспорта отказаться)
Конечно будет...а как еще не допустить спортсменов?
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Марьяж
Ответ vika
Да, люди, которые света белого не видели из-за тренировок с 3-5 лет, в подавляющем большинстве без образования, для которых спорт - жизнь, которые шли всю жизнь к главному старту в жизни - да, поехали бы. И поедут.
А их никто не заставлял класть на своё образование, могли бы учиться. Стали бы ценными специалистами. Может быть..
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Голос Губерниева
Так всё ж - на пользу. Исключительно на пользу.
+1
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Evil Man
Мнение Димы едимгавно по этому вопросу конечно невероятно актуально и ценно
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Евгения Гринева
Как будто у спортсменов большой выбор, никто участвовать не заставляет, тем более допуска, по сути, еще нет
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Геннадий Тимченко
Ответ encaro_one
Идеи медиа-лиги можно распространить на все виды спорта, будет каждый лыжник, фигурист и гимнаст с кличками вместо имён, прямой эфир искусственных конфликтов, рейтинги зашкалят, да "президент «БроукБойз»"?
еДимгαвнο - забавный ник👏
+1
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Lanna
Вот интересно, я если кто-нибудь из спортсменов начнет публично неожиданно высказываться)) Будет ли «полный мониторинг каждого слова спортсменов в соцсетях» и последующие меры, а может и попросят от паспорта отказаться)
+1
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+1
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papa buba diop
>> и затушить его своей же мочой

Мочу он зря упомянул, ВАДА не дремлет
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vika
Да, люди, которые света белого не видели из-за тренировок с 3-5 лет, в подавляющем большинстве без образования, для которых спорт - жизнь, которые шли всю жизнь к главному старту в жизни - да, поехали бы. И поедут.
+3
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Viks
Ну, так власть не ответила же ничего на выпад Баха от 25 января.
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0
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encaro_one
Идеи медиа-лиги можно распространить на все виды спорта, будет каждый лыжник, фигурист и гимнаст с кличками вместо имён, прямой эфир искусственных конфликтов, рейтинги зашкалят, да "президент «БроукБойз»"?
+8
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Кац Мац
ну так иначе водокачка
выбор всегда есть)
+5
-6
-1
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Alexander2022
Разве заставляют ехать? Не хотят - остаются дома
+9
-7
+2
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