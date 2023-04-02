Дехтер исключен из «Родины Медиа». Об этом сообщил президент команды Текила

Текила сообщил, что хавбек «Родины Медиа» Дехтер исключен из команды.

«На 99,9% мы исключаем Дехтера из команды. Произошел серьезный инцидент на тренировке – он ударил Муссу кулаком в затылок во время стыка, вспылил. Еще произошло то, что озвучивать не надо – вообще ######.

Дехтер уже был в команде на «желтой карточке», было несколько случаев, он не исправляется. Это та гангрена, которую нужно отрезать. Я с ним разговаривал и не услышал изменений, ничего.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы он вернулся в команду. Он должен на коленях приползти и извиниться перед Муссой и всеми африканцами. У него самомнение, что он бог футбола.

Он с сотрудниками через ### разговаривает. Мы это не приветствуем ни в коем случае. Мы ему оплачивали жилье, он жил с Муссой, в последние месяцы он получал тысяч 20, хотя я ему помогал в музыке, а в какой-то месяц просто 50 тысяч своих отдал», – написал президент « ».

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