Блатов ушел из «Амкала»
Полузащитник Виктор Блатов покинул «Амкал».
«Мы благодарим Витюшу за годы, проведенные в команде, и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.
Блатов присоединился к «Амкалу» в 2019 году. В сентябре 2022-го он уехал из России в Казахстан.
Этой зимой хавбек присоединился к SD Family на правах аренды и отыграл за клуб турнир 1XBET Media Football League в Астане.
На прошлой неделе появилась информация, что Блатов перейдет в «Родину Медиа». Сам игрок заявил, что пока ни с кем не договорился.
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