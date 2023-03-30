Блатов ушел из «Амкала»

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Полузащитник Виктор Блатов покинул «Амкал».

«Мы благодарим Витюшу за годы, проведенные в команде, и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.

Блатов присоединился к «Амкалу» в 2019 году. В сентябре 2022-го он уехал из России в Казахстан.

Этой зимой хавбек присоединился к SD Family на правах аренды и отыграл за клуб турнир 1XBET Media Football League в Астане.

На прошлой неделе появилась информация, что Блатов перейдет в «Родину Медиа». Сам игрок заявил, что пока ни с кем не договорился.

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