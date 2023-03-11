Блатов о возвращении в «Амкал»: «Я понял четко, что я пока на данном этапе не нужен»

Виктор Блатов рассказал, что его не ждут в «Амкале».

– Какова вероятность, что игра против «Амкала» станет для тебя последней за SD?

– Процентов 90.

– Возвращаешься в Россию?

– Еще не факт, но что за SD процентов 90 последняя.

– Что должно произойти, чтобы ты вернулся в Россию?

– Я сейчас в процессе принятия решения. Я не один сюда приехал. Мы с девушкой вместе сейчас думаем, что делать. Но решение еще не принято.

– Давай допустим, что ты возвращаешься в Россию. Куда?

– Зависит от руководителя команды.

– С Германом еще не общались?

– Общались. Конкретики никакой не получил. Точнее я понял четко, что я пока на данном этапе не нужен.

– Тобой еще «Броуки» интересовались.

– Не только.

– А кто еще?

– Не скажу.

– Сколько команд тобой интересуются?

– 4. 5-я – «Амкал», которая не интересуется, – сказал форвард SD Family.