Блатов о возвращении в «Амкал»: «Я понял четко, что я пока на данном этапе не нужен»
Виктор Блатов рассказал, что его не ждут в «Амкале».
– Какова вероятность, что игра против «Амкала» станет для тебя последней за SD?
– Процентов 90.
– Возвращаешься в Россию?
– Еще не факт, но что за SD процентов 90 последняя.
– Что должно произойти, чтобы ты вернулся в Россию?
– Я сейчас в процессе принятия решения. Я не один сюда приехал. Мы с девушкой вместе сейчас думаем, что делать. Но решение еще не принято.
– Давай допустим, что ты возвращаешься в Россию. Куда?
– Зависит от руководителя команды.
– С Германом еще не общались?
– Общались. Конкретики никакой не получил. Точнее я понял четко, что я пока на данном этапе не нужен.
– Тобой еще «Броуки» интересовались.
– Не только.
– А кто еще?
– Не скажу.
– Сколько команд тобой интересуются?
– 4. 5-я – «Амкал», которая не интересуется, – сказал форвард SD Family.
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