Мостовой о словах Карпина про «обиженного мальчика»: «Люди были в моей тени и сейчас пытаются уколоть меня. Придет время – все скажу»
Александр Мостовой ответил на слова Валерия Карпина, назвавшего его «обиженным мальчиком».
«Ну а что обсуждать? Потом поговорим на эту тему, когда настанет момент.
Почему меня обсуждают? Понимаете, когда люди все время были в тени футболиста Александра Мостового, то, конечно, сейчас пытаются каждый раз уколоть меня.
У них же сейчас золотое время. Как они любят выражаться – «востребованные». Только они одного не понимают: жизнь у всех одна. Две-три не бывает. Придет время, я все скажу», – заявил бывший полузащитник «Сельты».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
вообще логично. может быть и потому! нельзя исключать
В новостной ленте одни сплошные обиды: то мужа Шакиры, то от тренеров, то от спортсменов) Кто кого и как назвал и пр. Детский сад)
Придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Когда мужик не Карпина
И не милорда Слуцкого
А Мостового гения
На сборную внесет?
А. Мостовой.