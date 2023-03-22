Мостовой о словах Карпина про «обиженного мальчика»: «Люди были в моей тени и сейчас пытаются уколоть меня. Придет время – все скажу»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой ответил на слова Валерия Карпина, назвавшего его «обиженным мальчиком».

«Ну а что обсуждать? Потом поговорим на эту тему, когда настанет момент.

Почему меня обсуждают? Понимаете, когда люди все время были в тени футболиста Александра Мостового, то, конечно, сейчас пытаются каждый раз уколоть меня.

У них же сейчас золотое время. Как они любят выражаться – «востребованные». Только они одного не понимают: жизнь у всех одна. Две-три не бывает. Придет время, я все скажу», – заявил бывший полузащитник «Сельты».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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70 комментариев

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AERN
С Карпиным вы примерно одного уровня футболисты. Да и что ты скажешь? Кроме 20 лет футбола нечем похвалиться. Сейчас ты сам выглядишь тенью.
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Fallenstar
Ответ pq
у Карпина больше игр, потому что у него их на 22 больше вообще логично. может быть и потому! нельзя исключать
Ну вот я сразу не догадался, что у него их больше именно поэтому. Теперь знаю.
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Глеб Егоров
Вот вырасту и всем покажу!
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Docentr9
Ответ валя_стакан
Добровольский интереснее Мостового был как ведущий игру, причем на порядок.
Но быстро сдулся. Я Мостового не могу назвать лучшим игроком в российской истории, хотя бы потому что не помню, не знаю, не видел ни одного его хорошего ЗНАЧИМОГО матча за сборную.
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Fallenstar
Ответ Ира15577
Зачем же Вы пишите такую т уп о сть???!!!! Видно у Вас не было друзей?? Саша всегда был очень популярным, веселым и общительным парнем!!!! Знаю от его знакомых. А у Вас видно комплекс неполно ценн ости! И воспитание Вам не дали в детстве, к сожалению! Вы что-то прок ва кали на звезду российского футбола и думаете, что герой? Ваше развитие на уровне петика нтропа!!
Когда я дочитал про Петика Нтропа, я заплакал.
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Spartakus1984
и сейчас пытаются уколоть меня. (с).Ключевые слова,только дело в том,что пока Мостовой от зависти не трогал никого,ему никто и ничего не говорил. И не был Карпин в тени Мостового.
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шампион
Ответ валя_стакан
Добровольский интереснее Мостового был как ведущий игру, причем на порядок.
Не видел его. Жаль, что то поколение не реализовало себя, они первые поехали в Европу и толком не смогли приноровиться. Мостовой уже позже был.
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Docentr9
Запасаемся гречкой и попкорном.
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валя_стакан
Ответ шампион
Мостовой реально лучший наш футболист, не считая советскую историю. Умный, техничный. Если Аршавин был чистый индивидуалист, Мостовой управлял игрой, был мозгом, пока Валера бегал с краю. Не знаю, что там у них за терки, но к Мостовому разве что Канчельскиса можно добавить, человек поиграл в МЮ, Эвертоне и Рейнджерс как никак, и не полгода. Остальные наши были либо ярко вспыхнувшими, но быстро погасшими, типа Шалимова, либо играли подольше, но где-то в Овьедо или типа того.
Добровольский интереснее Мостового был как ведущий игру, причем на порядок.
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pq
Ответ Aleksandr Dubovik
Может потому что у Карпина на 22 игры за сборную больше чем у Мостового?
у Карпина больше игр, потому что у него их на 22 больше

вообще логично. может быть и потому! нельзя исключать
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pzmcvytrht
Типа он настолько крут, что дал «им» фору?
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Роман Марченко
Ответ Hitgoe Himgob
У вас с пробелом что-то
навер ное зае дает
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Aleksandr Dubovik
Ответ Hitgoe Himgob
У Карпа ещё была Валенсия и чудо Сосьедад с которым чуть чемп не взяли. И за сборную у Валеры и игр, и голов больше.
Может потому что у Карпина на 22 игры за сборную больше чем у Мостового?
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Максим Заворин
ты и так лишнего на######) СХС, Сань)
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huchmuch
Опять таблетки забыл выпить)
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Aleksandr Dubovik
Ответ Адекватник
Ну, кто за что бился - это один вопрос. Но чисто по игроцки - Карпин бегунок, а Мостовой - мастер. Ну, реально. Другое дело, что к реальной жизни эта разница в футбольном таланте - никакого отношения не имеет. По итогу у Карпина и карьера ощутимо лучше и после карьеры дела лучше. Но если говорить именно о блеске, то безусловно Мостовой на порядок более яркий игрок. Это все, кто помнят их карьеры живьем, признают...
Да что ты доказываешь этому неадеквату)) Мостовой с Сельтой из группы в ЛЧ выходил, Ливерпуль открыто им интересовался, когда как Карпин всегда ратировался за крепкого игрока основы среднего европейского клуба. Но ригорбесоска разве о таком знает ?
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AntOn
Называя вещи своими именами, Мостовой по уровню футбольного таланта один из лучших, если не лучший за всю историю РФ, при этом упорство, талант и достижения Карпина никто и не оспаривает. Правда при чем тут текущая, в прямом и переносном смыслах риторика «царя»? 🤦🏻‍♂️
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AF007
Ответ Анастасия Канунникова
Аспас? кто такой?)))
Лучший игрок в истории Сельты
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ASH11
Ответ Arty K.
Два дня молчать, чтобы так пукнуть? Валера его играючи уничтожил
Для Моста все равно прогресс. Обычно, он в ответ коричневую субстанцию бросает, но тут просек, что Валера ни в коем мере не оскорбил его, а так - постебал немножко. Теперь будет просто ожидать неудачу Валеры, вот и весь момент.
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Макс_Вирер
Ответ Вася Столяр
Сейчас рано, сейчас люди не поймут
Лицензию получит)
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шампион
Мостовой реально лучший наш футболист, не считая советскую историю. Умный, техничный. Если Аршавин был чистый индивидуалист, Мостовой управлял игрой, был мозгом, пока Валера бегал с краю. Не знаю, что там у них за терки, но к Мостовому разве что Канчельскиса можно добавить, человек поиграл в МЮ, Эвертоне и Рейнджерс как никак, и не полгода. Остальные наши были либо ярко вспыхнувшими, но быстро погасшими, типа Шалимова, либо играли подольше, но где-то в Овьедо или типа того.
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Макс_Вирер
Все таки бомбануло
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Станислав Карбанович
Покажет, с каких четырех позиций готовилось нападение на Мостового
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Kareglazaya
Раньше многие посетители этого сайта говорили, что только в ветке фигурного катания постоянный ср...ч, а теперь футбол, похоже, догнал и перегнал)))
В новостной ленте одни сплошные обиды: то мужа Шакиры, то от тренеров, то от спортсменов) Кто кого и как назвал и пр. Детский сад)
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Константин Кв
Эх! эх!
Придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Когда мужик не Карпина
И не милорда Слуцкого
А Мостового гения
На сборную внесет?

А. Мостовой.
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