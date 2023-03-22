Мостовой о словах Карпина про «обиженного мальчика»: «Люди были в моей тени и сейчас пытаются уколоть меня. Придет время – все скажу»

ответил на слова , назвавшего его «обиженным мальчиком».

«Ну а что обсуждать? Потом поговорим на эту тему, когда настанет момент.

Почему меня обсуждают? Понимаете, когда люди все время были в тени футболиста Александра Мостового, то, конечно, сейчас пытаются каждый раз уколоть меня.

У них же сейчас золотое время. Как они любят выражаться – «востребованные». Только они одного не понимают: жизнь у всех одна. Две-три не бывает. Придет время, я все скажу», – заявил бывший полузащитник «Сельты».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас