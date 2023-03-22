Мостовой о Карпине: «Он не один пытается меня задеть. У этих людей звездочки над головой летают. На что они рассчитывают? Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой не воспринимает упреки со стороны Валерия Карпина всерьез.

Ранее главный тренер сборной России сказал о бывшем партнере по «Сельте»: «Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает».

«Я не видел слов Карпина! Мне кто-то что-то сказал… Мне уже смешно! Кто следующий что скажет в мой адрес?

Чего они боятся и на что рассчитывают – не знаю. Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как. Пускай говорят! Я не воспринимаю всерьез эти слова! У них звездочки над головой летают, знаете, да? Меня вообще не задевают его слова – никак.

Придет время, и мы все скажем.

Смысл мне общаться с Карпиным? У меня ни с кем проблем нет, не ссорился и не собираюсь. У этих людей просто звезды летают – ну и пускай, какая разница.

Карпин же не один такой, еще есть много таких, которые пытаются меня задеть. Ну и пускай дальше это делают. Надо быть проще, с улыбкой на лице», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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21 комментарий

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wadwill13
Ответ Denchik 1980 23
Это не правда,с уважением к нему отношусь,он не правду говорит,объясните где он врёт с фактами ,вы же считаете его не правым
факты? ну загибай пальцы:
1) он читает жёлтую прессу а не говорит лично с теми чьи номера телефонов у него есть.
2) он не всю жизнь в футболе а только игровую и при чем рано закончил, после чего он не учился ни на кого, не хотел никого тренировать, не хочет и сейчас изучать современный футбол, современное физическое развитие и банально проведение тренировочного процесса... условно если дать ему команду тренировать то сами тренировки он будет ставить на основе своего опыта, и конечно его команда через три месяца каждодневных тренировок сдохнет за первые 60 минут напрочь, потому что доказано сотнями раз без исключений что современное физическое развитие и физические навыки ( только ко физика ) на уровне высших лиг всех чемпионатов Европы ( включая РФ,Украину )гораздо сильнее по движению чем те кто пытались тренировать команды по тренировкам до 99 года.
3)" зазвездились"- картинки как пример,один из последних людей кто тренирует в высших лигах ого можно назвать с короной или звездой на голове... и таких море из примеров лично мостовой.
4) человек который полностью закончил с футболом в 2004 ( если не ошибаюсь ) считает примерно с 19 года что его обязаны завалить предложениями когда человек не занимался никакой футбольной деятельностью 15 лет и поставить на него миллионы или миллиарды рублей?)чушь
5) его аналитика игр внушает не то что доверие или его хочется слушать..... его аналитика выводит из себя ВСЕХ ТРЕНЕРОВ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ АКАДЕМИЙ ПО уровню понимания футбола вообще.
6) популистичечкие взгляды не находят подтверждения даже на тв.
и это я говорю про одного из самых любимых мною игрока 90-ых и России в целом ... и это только мелкие факты которые ты просил... отличный футболист не равно отличный или даже начального уровня тренер!!!
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antoxaspam
Занял бы у Валеры пока тот согласен 😂
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Denchik 1980 23
Ответ Denchik 1980 23
Это не правда,с уважением к нему отношусь,он не правду говорит,объясните где он врёт с фактами ,вы же считаете его не правым
Так и думал...
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grom55
Кто знает, каким краном закрывается этот фонтан ?
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Vova Jmur
Ответ Denchik 1980 23
Это не правда,с уважением к нему отношусь,он не правду говорит,объясните где он врёт с фактами ,вы же считаете его не правым
Александр, перелогиньтесь, мы вас узнали
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Denchik 1980 23
Ответ serginn
Конечно Карпин не один такой, тут весь спортс с тебя угорает.
Это не правда,с уважением к нему отношусь,он не правду говорит,объясните где он врёт с фактами ,вы же считаете его не правым
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cukken
El Tsar!
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Лютик
А как лицензию получу, Вы все всё узнаете! Вы мне еще ответите!
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ilmajor
хотел коммент написать, но мудрые уже отписались))
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Михо
Придет время мы все скажем…. Сколько же раз по разным поводам говорились эти слова и ни разу никто ничего так и не сказал
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Japonskiy Magnitofon
"...Надо быть проще, с улыбкой на лице". Ну, Валера и сказал, что с улыбкой на лице тебя воспринимает.
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Arturitto
Бубнов на минималках
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TushcanRash
Как жалко что санкции не коснулись этого персонажа , было бы интересно понаблюдать за его реакцией если бы в Сельте его имя забраковали
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Вратарь Бага
Царь во дворца, царь во дворца)
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Тёма Тёма
Мостовой Live опять начал вещать? Пора переключить канал. Понимаю, что футболист был классный, но по сути ничего не выиграл, были локальные успехи у Сельты, например. Что ж он в суперклубе не играл, раз он такой великий? Канчельскис смог же. Шалимов смог. Карпин с Сосьедадом чуть чемпионом не стал... А этот... И как футболист не реализовал себя на 100% и как тренер. Болтовня и всё.
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Токосо Томимо
Хочется ответить как нибудь по обиднее, но с другой стороны Валерка денег на лицензию обещал подкинуть. Поэтому пока подождем
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МенопаузаСашиГрей
Мосту просто обидно что он после футбола не состоялся , но футболист был шикарный.
+2
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Кокич
Мостовой уже почти 19 лет НЕ В ФУТБОЛЕ.
С тех пор, как его Ярцев отчислил из сборной.
Так, около футбола всё время, но не более того.
+32
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ygcn5c2ty9
Ему нужно отдельное шоу на Матч тв уже
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Веселый Адебайор
Царь ну хватит ад устраивать всем все понятно
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serginn
Конечно Карпин не один такой, тут весь спортс с тебя угорает.
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