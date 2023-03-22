Мостовой о Карпине: «Он не один пытается меня задеть. У этих людей звездочки над головой летают. На что они рассчитывают? Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как»

не воспринимает упреки со стороны всерьез.

Ранее главный тренер сборной России сказал о бывшем партнере по «Сельте»: «Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает».

«Я не видел слов Карпина! Мне кто-то что-то сказал… Мне уже смешно! Кто следующий что скажет в мой адрес?

Чего они боятся и на что рассчитывают – не знаю. Я всю жизнь в футболе и знаю, что да как. Пускай говорят! Я не воспринимаю всерьез эти слова! У них звездочки над головой летают, знаете, да? Меня вообще не задевают его слова – никак.

Придет время, и мы все скажем.

Смысл мне общаться с Карпиным? У меня ни с кем проблем нет, не ссорился и не собираюсь. У этих людей просто звезды летают – ну и пускай, какая разница.

Карпин же не один такой, еще есть много таких, которые пытаются меня задеть. Ну и пускай дальше это делают. Надо быть проще, с улыбкой на лице», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас