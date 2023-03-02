«Амкал» сыграет в баскетбольной медиалиге. 2Drots не ответили на предложение

Медиафутбольный клуб «Амкал» подвердил свое участие в медийной баскетбольной лиге.

Об это сообщил президент клуба Герман Эль Класико в своем телеграм-канале: «Мы в деле».

Участие другого популярного медиафутбольного клуба 2Drots пока под вопросом.

«2Drots мы предлагали участие, но они так и не вернулись с ответами. Наверное не очень им это интересно.

Но скажу так, у нас есть еще варианты, как мы сможем их увидеть в турнире, если они захотят», – заявил один из президентов лиги Фил Кострубов в беседе с корреспондентом Sports.ru Денисом Смирновым.

Баскетбольная медиалига стартует этой весной. Швед, Элджей, Yanix присоединились к проекту