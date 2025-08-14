Смолов о лучшем молодом игроке России: «По совокупности проведенного времени и достижений на сегодня – Тюкавин»
Федор Смолов определил лучшего молодого футболиста России.
– Захарян или Пиняев?
– Как будто спад и того, и у другого. По совокупности достижений Арсен.
– Тюкавин или Кисляк?
– Тюкавин.
– Батраков или Глебов?
– Батраков.
– Раков или Козлов?
– Раков.
– Тюкавин.
– Батраков или Раков?
– Батраков.
– Тюкавин или Батраков?
– Сложный выбор. По совокупности проведенного [в футболе] времени и достижений на сегодняшний день – Тюкавин, – сказал форвард «БроукБойз».
13 августа Смолов присоединился к «Броукам». Форвард сыграет за команду во втором раунде Пути регионов Fonbet Кубка Росси против курского «Авангарда».
Матч пройдет 21 августа в Орле. Начало – в 17:00 (мск).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: инстаграм «БроукБойз»
