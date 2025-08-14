  • Спортс
  Смолов о лучшем молодом игроке России: «По совокупности проведенного времени и достижений на сегодня – Тюкавин»
22

Смолов о лучшем молодом игроке России: «По совокупности проведенного времени и достижений на сегодня – Тюкавин»

Федор Смолов определил лучшего молодого футболиста России.

– Захарян или Пиняев?

– Как будто спад и того, и у другого. По совокупности достижений Арсен.

– Тюкавин или Кисляк?

– Тюкавин.

– Батраков или Глебов?

– Батраков.

– Раков или Козлов?

– Раков.

Захарян или Тюкавин?

– Тюкавин.

Батраков или Раков?

– Батраков.

– Тюкавин или Батраков?

– Сложный выбор. По совокупности проведенного [в футболе] времени и достижений на сегодняшний день – Тюкавин, – сказал форвард «БроукБойз».

13 августа Смолов присоединился к «Броукам». Форвард сыграет за команду во втором раунде Пути регионов Fonbet Кубка Росси против курского «Авангарда».

Матч пройдет 21 августа в Орле. Начало – в 17:00 (мск).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: инстаграм «БроукБойз»
