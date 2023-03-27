Разводящаяся с Хакими жена про обвинения Ашрафа в изнасиловании: «Я всегда на стороне жертв. Остается надеяться на справедливость правосудия»

Жена Ашрафа Хакими поддержала жертв насилия на фоне обвинений футболиста в изнасиловании.

Напомним, ранее защитника « » и сборной обвинили в изнасиловании 24-летней девушки. По данным следствия, жертва приехала к футболисту домой на вызванном им такси. В доме футболист начал целовать ее, снимать с нее одежду и ласкать грудь, а также совершил проникновение в нее пальцами, несмотря на протесты девушки. Адвокат футболиста Фанни Колин отрицает обвинения.

По словам жены футболиста, испанской актрисы Хибы Абук, с которой они воспитывали двоих детей, в настоящее время они с Хакими находятся в процессе развода, и на момент предполагаемого изнасилования пара уже не проживала вместе.

«Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором? Мне понадобилось время, чтобы отойти от шока.

Излишне подчеркивать, что в своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия.

Я прошу уважать мою частную жизнь и жизнь моих детей. Благодарю всех за поддержку, заботу и уважение», – написала Абук в инстаграме.