Разводящаяся с Хакими жена про обвинения Ашрафа в изнасиловании: «Я всегда на стороне жертв. Остается надеяться на справедливость правосудия»

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника происшествия Сборная Марокко по футболу соцсети девушки и спорт Ашраф Хакими Футбол

Жена Ашрафа Хакими поддержала жертв насилия на фоне обвинений футболиста в изнасиловании.

Напомним, ранее защитника «ПСЖ» и сборной Марокко обвинили в изнасиловании 24-летней девушки. По данным следствия, жертва приехала к футболисту домой на вызванном им такси. В доме футболист начал целовать ее, снимать с нее одежду и ласкать грудь, а также совершил проникновение в нее пальцами, несмотря на протесты девушки. Адвокат футболиста Фанни Колин отрицает обвинения.

По словам жены футболиста, испанской актрисы Хибы Абук, с которой они воспитывали двоих детей, в настоящее время они с Хакими находятся в процессе развода, и на момент предполагаемого изнасилования пара уже не проживала вместе.

«Мы с отцом моих детей решили прекратить супружеские отношения задолго до этих событий. Кто бы мог подумать, что после того, как мы подали на развод и прекратили жить вместе, помимо боли от расставания и разрушения семьи, которой я посвящала всю себя, мне придется столкнуться с таким позором? Мне понадобилось время, чтобы отойти от шока.

Излишне подчеркивать, что в своей жизни я всегда была и буду на стороне жертв. Учитывая всю серьезность обвинений, остается надеяться лишь на справедливость правосудия.

Я прошу уважать мою частную жизнь и жизнь моих детей. Благодарю всех за поддержку, заботу и уважение», – написала Абук в инстаграме.

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13 комментариев

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Джонни Петров
Ответ rigobersong
Дети хотя бы знают, кто Мама и Папа, а у кринжтиану сын даже в 12 лет не может понять, как его роналду родил:)🤣🤣🤣
отличительная черта зрелого и умного человека - "угарать" над такой темой 👍
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Nottingham Forecast
Ответ Artem Piatkov
Только ж недавно был "мужчина всей её жизни" (2021) Как всё сейчас быстро меняется :))
Только ж недавно твой юбилейный 15000-ый клон блочили за мультиаккаунтинг. И тут опять ты себе накручиваешь плюсы на каждой ветке.

Как всё сейчас нифига не меняется :))
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rigobersong
А у Интера шамана нет случайно, Икарди из топ форварда превратился в мыльную оперу после ухода, Лукаку за год деградировал от топ-5 форварда мира до уровня Дядюна, Хакими обвиняют в насилии, Шкриньяр не продлив контракт поломался, совпадение?:)
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Born is the King
Лёгкие деньги для очередной мошенницы. Футболером если заниматься сексом то только в комнате с камерой для защиты
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LaffyTaffy
Тоже мне жена… когда мужу нужна поддержка, взяла и отвернулась от него.
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deimon7.7
Ну началось, это эй придется столкнуться с позором))) Время ей что бы отойти от шока))) Срочно лучшего психолога страны этой даме, про которую знают только потому, что легла под известного футболиста!!!
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T622222
Самое дорогое проникновение пальцами в истории 🤣 Парни, будьте осторожны! Проникновение - верный путь к головняку
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rigobersong
Ответ Betting Star
Раньше, по молодости лет казалось, что развод это нечто немыслимое. А сейчас понимаю, что для взрослых это зачастую лучшее решение. Только вот дети этого не понимают и не поймут..
Дети хотя бы знают, кто Мама и Папа, а у кринжтиану сын даже в 12 лет не может понять, как его роналду родил:)🤣🤣🤣
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Дри66линг Нейа
Ах какой некрасивый Ашраф)))
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Betting Star
Раньше, по молодости лет казалось, что развод это нечто немыслимое. А сейчас понимаю, что для взрослых это зачастую лучшее решение. Только вот дети этого не понимают и не поймут..
+8
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Роман
Содержанка поддержит любого, кто доставит неприятностей её бывшему
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deadjoker
Просто приехала чаю попить :)
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Artem Piatkov
Только ж недавно был "мужчина всей её жизни" (2021)

Как всё сейчас быстро меняется :))
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