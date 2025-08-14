Чемпион МФЛ в составе «Титана» Харлам перешел в «Народную Команду»

Сергей Харламов нашел новый клуб.

34-летний защитник присоединился к «Народной Команде».

Ранее Харлам выступал в WINLINE Медиалиге за «Титан», с которым стал чемпионом в четвертом сезоне.

Являющийся воспитанником «Спартака» футболист также один сезон МФЛ провел в Tamo Junto.

Напомним, «Титан» в конце июля объявил о приостановке деятельности.