0

Чемпион МФЛ в составе «Титана» Харлам перешел в «Народную Команду»

Сергей Харламов нашел новый клуб.

34-летний защитник присоединился к «Народной Команде».

Ранее Харлам выступал в WINLINE Медиалиге за «Титан», с которым стал чемпионом в четвертом сезоне.

Являющийся воспитанником «Спартака» футболист также один сезон МФЛ провел в Tamo Junto.

Напомним, «Титан» в конце июля объявил о приостановке деятельности.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал &laquo;Народной Команды&raquo;
logoWinline Медиалига
трансферы
logoЛФК «Титан»
logoНародная Команда
logoСергей Харламов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла», который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра
1353 минуты назад
Корш включил Слона, Шаха и Мазура в топ-3 игроков Медиалиги прямо сейчас
сегодня, 09:45
Фартуна останется в 2Drots, если не получит предложения из ФНЛ: «Я ожидаю»
вчера, 17:34
Тренер «Амкала» Панов: «Готовы сыграть с «Зенитом». «Краснодар» и ЦСКА после нас взяли трофеи. Обращайтесь»
7вчера, 13:09
Экс-защитник «Амкала» Шурыга перешел в «Альфа-Банку»
вчера, 12:11
Дмитрий Губерниев: «Моя форма позволяет играть в Кубке России, но в таком виде, в каком сегодня медиафутбол, я играть не готов»
15вчера, 11:24
Жекич покинул «Волну» из Второй лиги спустя 5 месяцев. Егоров назвал его кейс «самым странным решением в истории «Броуков»
вчера, 09:05
Защитник «Амкала» Феликс завершил футбольную карьеру
12 августа, 19:50
Володя XXL может сыграть за курский «Авангард» в матче Кубка России против «БроукБойз»
2012 августа, 19:00
Слон об отказе Сычева сыграть в Кубке России: «Я на его стороне. Нужно уметь думать не только о команде, но и о себе»
12 августа, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
вчера, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
5вчера, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
16 августа, 19:49