Чемпион МФЛ в составе «Титана» Харлам перешел в «Народную Команду»
Сергей Харламов нашел новый клуб.
34-летний защитник присоединился к «Народной Команде».
Ранее Харлам выступал в WINLINE Медиалиге за «Титан», с которым стал чемпионом в четвертом сезоне.
Являющийся воспитанником «Спартака» футболист также один сезон МФЛ провел в Tamo Junto.
Напомним, «Титан» в конце июля объявил о приостановке деятельности.
Опубликовал: Александр Митрофанов
