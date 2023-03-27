Сане вынужден постоянно летать в Манчестер и Лондон. Его девушка с двумя детьми не хочет жить в Мюнхене

Лерой Сане чувствует себя одиноко в Мюнхене.

Как сообщает Bild, девушка полузащитника «Баварии», американская модель и певица Кэндис Брук, не хочет жить в Мюнхене. Вместе с детьми Лероя, Рио Стеллой и Майло, она живет в Лондоне и Манчестере.

В связи с этим Сане вынужден постоянно путешествовать между Мюнхеном, Лондоном и Манчестером, чтобы увидеться с семьей. Во время текущей паузы на матчи сборных 27-летний игрок отпросился у «Баварии» и полетел в Лондон к Кэндис и детям.