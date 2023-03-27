Сане вынужден постоянно летать в Манчестер и Лондон. Его девушка с двумя детьми не хочет жить в Мюнхене

Теги Бавария бундеслига Германия светская хроника Лерой Сане девушки и спорт музыка Футбол

Лерой Сане чувствует себя одиноко в Мюнхене.

Как сообщает Bild, девушка полузащитника «Баварии», американская модель и певица Кэндис Брук, не хочет жить в Мюнхене. Вместе с детьми Лероя, Рио Стеллой и Майло, она живет в Лондоне и Манчестере.

В связи с этим Сане вынужден постоянно путешествовать между Мюнхеном, Лондоном и Манчестером, чтобы увидеться с семьей. Во время текущей паузы на матчи сборных 27-летний игрок отпросился у «Баварии» и полетел в Лондон к Кэндис и детям.

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28 комментариев

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Yu123
ващет их дом ремонтируют и поэтому жена временно переехала
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OldRedWhite
Ответ <~Inter~>
Нагельсманн во всем виноват
У Нагельсманна для его девчонки из Bild такой информации ещё на полгода !
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Marcus-light
Зачем он летает в Манчестер, если подруга в Лондоне?
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Макс Кидалов
Для Сане по времени это занимает как обычному человеку съездить на метро погулять с друзьями в центр, покушать в кафе и вернуться на метро домой через пару часов
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Mazzari2.0
Ответ Makita
да немецкий она не хочет учить. В магазин даже сходить не сможет, вот и не хочет переезжать.
А то она там в них ходить будет) а потом фарш крутить, ага.
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Mazzari2.0
Так Мюнхен, красивей Манчестера в три раза и Лондону не уступает. Что не так то. Обеспечивать так муж, а живу где хочу.
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Hasan Boysiahyader
Ответ Итачи Учиха
Разве Мюнхен не лучше в плане инфраструктуры? Манчестер это обычная провинция
Обычная провинция ))) не шути так больше.
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Makita
Ответ #SharkTeam
Однако! Многие жены наоборот на мозги капают из-за провинциальных английских городов
да немецкий она не хочет учить. В магазин даже сходить не сможет, вот и не хочет переезжать.
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Ярик01
Ответ Serg Irk
Кстати удивлён, Мюнхен по уровню жизни явно не ниже Манчестера
А работать англоязычной певичке и модельке где в Мюнхене. Вряд ли можно перевезти спрос на себя в Германию
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Vitalik Barbacari
ухх лошки… это Сане придумал эту рабочую схему чтобы можно было стабильно уити на выходных куда ему надо… Неймару только не говорите о такой схеме.
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Neodim
Девушка Сане:
Я люблю Ландо́н
Этот Шольц
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Григорий Гашников
проблемы богатых никого тут не беспокоят
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Итачи Учиха
Ответ Serg Irk
Кстати удивлён, Мюнхен по уровню жизни явно не ниже Манчестера
Разве Мюнхен не лучше в плане инфраструктуры? Манчестер это обычная провинция
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Teodrakis
Ответ Роман
Сане одинок, Девис тоже говорит об одиночестве. Баварцам бы подумать о своих гетеросексуальных одиноких игроках чуть больше, чем о защите лгбт сообщества
Дык если бы они стали геями, то проблема бы решилась. Бавария как раз дельный вариант предлагает
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Serg Irk
Ответ gukmamop
Если в Манчестере, как известно, нет ни одного приличного ресторана, то как же тогда с ними обстоят дела в Мюнхене? Ужас.
Кстати удивлён, Мюнхен по уровню жизни явно не ниже Манчестера
+1
-1
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#SharkTeam
Однако! Многие жены наоборот на мозги капают из-за провинциальных английских городов
+2
-1
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blaugrano
Теперь ясно, за что Нагельсманна на мороз выставили. А то всё результаты да результаты...
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gukmamop
Если в Манчестере, как известно, нет ни одного приличного ресторана, то как же тогда с ними обстоят дела в Мюнхене? Ужас.
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Fatty Toni
Сане, Мане и Айнане. Всегда их путаю:(
+2
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Glukinho
Ответ Абдул Абакаев
а почему жена живёт на два города?
у нее два мужика
+9
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<~Inter~>
Нагельсманн во всем виноват
+5
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+5
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Роман
Сане одинок, Девис тоже говорит об одиночестве.
Баварцам бы подумать о своих гетеросексуальных одиноких игроках чуть больше, чем о защите лгбт сообщества
+7
-6
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Роман
Ответ Абдул Абакаев
а почему жена живёт на два города?
К любовнику ездит, до Сане далеко всё-таки добираться
+19
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z3yjyzh29x
Виноват Нагельсманн
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rigobersong
Ответ Абдул Абакаев
а почему жена живёт на два города?
В Манчестеое дом, в Лондоне работа:) В принципе по цвету кожи вполне приемлемо впишется в КП:))
+3
-6
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