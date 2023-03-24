«Отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были проблемой для «Баварии». Игроки не могли выражать свои мысли». Баббель об увольнении тренера
Бывший игрок «Баварии» Маркус Баббель высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна.
Мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.
«Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были темой для обсуждения в раздевалке.
То, что он был с ней, совсем не шло на пользу. Его девушка была большой проблемой для «Баварии».
Было отсутствие доверия, потому что некоторые игроки просто не могли больше выражать свои мысли. Боялись, что все попадет в газету», – сказал Баббель.
Касильяс встречался( потом и жил, дети появились) с Сарой Карбонерой. Она работала в СМИ( на ТВ) Это никак не мешало раздевалке Реала.
А тут проблема?
Это явно не проблема
Не 27 !
Просто полный караул ! )))
Привыкли чуть что не нравится сливать все в СМИ.
6 тренеров за 10лет - вот и все мысли)
- Тсс, она идёт, расходимся!