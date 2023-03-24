«Отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были проблемой для «Баварии». Игроки не могли выражать свои мысли». Баббель об увольнении тренера

Теги Бавария Маркус Баббель бундеслига Германия светская хроника девушки и спорт Юлиан Нагельсманн Футбол

Бывший игрок «Баварии» Маркус Баббель высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна.

Мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.

«Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были темой для обсуждения в раздевалке.

То, что он был с ней, совсем не шло на пользу. Его девушка была большой проблемой для «Баварии».

Было отсутствие доверия, потому что некоторые игроки просто не могли больше выражать свои мысли. Боялись, что все попадет в газету», – сказал Баббель.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

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15 комментариев

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Felp
Будто у футболистов нет прикормленных журналистов, которым они все сливают, если чем-то недовольны. А уж окружение футболистов и вовсе зарабатывает на сливе информации прессе
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Глеб Орлов
Ответ петрович сектор1
Свои мысли надо на поле выражать Привыкли чуть что не нравится сливать все в СМИ. 6 тренеров за 10лет - вот и все мысли)
6 тренеров для 10 лет это нормально. плюс за эти 10 лет это один из самых успешных клубов в европе. ну, топ 3 точно, а то и топ 2.
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Alex Alex
тоже об этом подумал первым делом
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<~Inter~>
Ответ петрович сектор1
Свои мысли надо на поле выражать Привыкли чуть что не нравится сливать все в СМИ. 6 тренеров за 10лет - вот и все мысли)
Так всегда же в Баварии мнение игроков было на первом месте. Был небольшой отрезок при Хайнкесе и при Пепе кажется когда руководство до конца стояло на стороне тренера
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Arman FCSM
А что, если Нагельсманн сам сливал инфу этой журналистке?🤔 Всё, как в классическом детективе - виноват был тот, на кого не подумаешь)
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melmi
Как отношения личные могли повлиять на раздевалку?
Касильяс встречался( потом и жил, дети появились) с Сарой Карбонерой. Она работала в СМИ( на ТВ) Это никак не мешало раздевалке Реала.
А тут проблема?
Это явно не проблема
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Galat
Ответ петрович сектор1
Свои мысли надо на поле выражать Привыкли чуть что не нравится сливать все в СМИ. 6 тренеров за 10лет - вот и все мысли)
При этом, только с Фликом расставание было странным и обоюдно невыгодным. У всех остальных были свои причины.
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Назар Игорь
Начинается. Что же вы раньше то помалкивали? Теперь пинаете поверженного кумира. Уверен что боссы Баварии поторопились, а Нагельсмана оторвëт с руками любой топовый клуб, без работы не останется.
+6
-1
+5
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OldRedWhite
37 лет ему …
Не 27 !
Просто полный караул ! )))
0
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петрович сектор1
Свои мысли надо на поле выражать
Привыкли чуть что не нравится сливать все в СМИ.
6 тренеров за 10лет - вот и все мысли)
+17
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+17
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Тиль Улленшпигель
- Пацаны, может ну его на фиг эти радужные повязки?
- Тсс, она идёт, расходимся!
+6
-1
+5
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<~Inter~>
Видимо раздевался Баварии поделилась на двое. Одни поддерживали идеи Нагельсманна, а другие хотели как всегда по своему
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Евгений Громов 22
Конечно в такой ситуации при любой утечке информации косо смотрели бы на Юлиана
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Direct free kick
Опять все беды от фемок
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-3
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dontworryaboutwtfhebedoin
🐽
+3
-2
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