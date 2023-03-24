«Отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были проблемой для «Баварии». Игроки не могли выражать свои мысли». Баббель об увольнении тренера

Бывший игрок «Баварии» высказался об увольнении .

Мюнхенский клуб подтвердил уход специалиста с поста главного тренера. «Баварию» возглавил Томас Тухель.

«Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были темой для обсуждения в раздевалке.

То, что он был с ней, совсем не шло на пользу. Его девушка была большой проблемой для «Баварии».

Было отсутствие доверия, потому что некоторые игроки просто не могли больше выражать свои мысли. Боялись, что все попадет в газету», – сказал Баббель.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение