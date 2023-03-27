«Кто не скачет – тот мадридиста». Лапорта присоединился к акции фанатов на «Камп Ноу» и прыгал на своем месте
Жоан Лапорта поддержал шуточную акцию на «Камп Ноу» против «Реала».
Накануне на стадионе «Барселоны» прошел «Финал четырех» Кингс Лиги – медиафутбольного турнира, основателем которого является Жерар Пике.
Президент каталонского клуба присутствовал на стадионе, на котором собралось в общей сложности более 92 тысяч зрителей.
В ходе вечера зрители скандировали различные кричалки, в том числе бурным воодушевлением отреагировали на вопрос о возвращении в «Барсу» Лионеля Месси.
В какой-то момент болельщики начали скандировать «Кто не скачет – тот мадридиста», и Лапорта присоединился к акции: смеясь он начал прыгать на своем месте.
один предыдущий президент сидел за преступления, второй - на грани. Всё благодаря лучшим юристам. бгг
Раз уж хомячок ригоберка сказала, что шоу мадридское - это наверняка, и доказательства не нужны)
Всплыли все махинации и проплаты судей, не отмоешься🤡
100 лэвел пофигизма