«Кто не скачет – тот мадридиста». Лапорта присоединился к акции фанатов на «Камп Ноу» и прыгал на своем месте

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Камп Ноу Кингс Лига Медиафутбол

Жоан Лапорта поддержал шуточную акцию на «Камп Ноу» против «Реала».

Накануне на стадионе «Барселоны» прошел «Финал четырех» Кингс Лиги – медиафутбольного турнира, основателем которого является Жерар Пике.

Президент каталонского клуба присутствовал на стадионе, на котором собралось в общей сложности более 92 тысяч зрителей.

В ходе вечера зрители скандировали различные кричалки, в том числе бурным воодушевлением отреагировали на вопрос о возвращении в «Барсу» Лионеля Месси.

В какой-то момент болельщики начали скандировать «Кто не скачет – тот мадридиста», и Лапорта присоединился к акции: смеясь он начал прыгать на своем месте.

 

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24 комментария

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Саша Казанов
Ответ Los Galácticos
Что-то знакомое... мне кажется я догадываюсь, у кого они подсмотрели эту акцию.
Интересно последствия для Барсы будут такие же катастрофические, как и для хохлянди
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Зеленый хвостик
Ответ Los Galácticos
Что-то знакомое... мне кажется я догадываюсь, у кого они подсмотрели эту акцию.
Так технологии влияния на быдло, одинаковые.
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wshnmn
Ответ rigobersong
Потому что он юрист и понимает, что все эти обвинения просто спланированное мадридское шоу. У Барселоны одни из лучших юристов как минимум в футбольном сегменте, они все эти косвенные доказательства на смех поднимут:) А новости на спортсе яистый вброс для таких как ты хомячков:))
удалишь акк если докажут вину?
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SVD44
Приплыли... 🤦‍♂️
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RSM-1930
я смотрю эти такие же больные, с таких шуток все и начинается
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92:48.
Ответ rigobersong
Потому что он юрист и понимает, что все эти обвинения просто спланированное мадридское шоу. У Барселоны одни из лучших юристов как минимум в футбольном сегменте, они все эти косвенные доказательства на смех поднимут:) А новости на спортсе яистый вброс для таких как ты хомячков:))
>> одни из лучших юристов
один предыдущий президент сидел за преступления, второй - на грани. Всё благодаря лучшим юристам. бгг
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xomamb
А печеньки чьей фабрики были?
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Милан 777
🤦‍♂️🤡🤡🤡
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Сикарио
Ну, обычный деревенский скоморох))
+9
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Dizzod
Каталония хочет отделится от испанской короны, я бы даже сказал империи. И язык у них отличается от "мадридского".
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falkao2013
Ответ BarCa
Чтобы в коментах начали искать кто плохой и кто хороший, да вчера об это уже была статья.
👍
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ten Hag
Ответ Мальчик Весёлый
У них суд, могут исключить из еврокубков, а он скачет 100 лэвел пофигизма
Ну да
Раз уж хомячок ригоберка сказала, что шоу мадридское - это наверняка, и доказательства не нужны)
Всплыли все махинации и проплаты судей, не отмоешься🤡
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BarCa
Ответ falkao2013
Для чего выкладывать новость,если есть уже статья об этом событии?) Автор не умеет пользоваться поиском? Плагиат материала какой-то.
Чтобы в коментах начали искать кто плохой и кто хороший, да вчера об это уже была статья.
+1
-1
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falkao2013
Для чего выкладывать новость,если есть уже статья об этом событии?) Автор не умеет пользоваться поиском? Плагиат материала какой-то.
+3
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Shadow1882
Приговорили себя)
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Семён Жуйло
Тупость - это так заразно...
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rigobersong
Ответ Мальчик Весёлый
У них суд, могут исключить из еврокубков, а он скачет 100 лэвел пофигизма
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Пользователь Имени
Это в поддержку или конкурирующая фирма?)
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Мальчик Весёлый
У них суд, могут исключить из еврокубков, а он скачет
100 лэвел пофигизма
+7
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Ночной кошмар Логинова
Москалиста
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Bazilic
Настоящий Каталонец)
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Мальчик Весёлый
Что то такое я уже видел
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rigobersong
Ахахаха:)) Красавчик:))🤣🤣🤣
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Los Galácticos
Что-то знакомое... мне кажется я догадываюсь, у кого они подсмотрели эту акцию.
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